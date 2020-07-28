Курс біткоїна досяг рекордної позначки за 10 місяців

Курс біткоїна у вівторок, 28 липня, подолав психологічну позначку в $11,2 тис.

Приблизно о 1:20 ночі за Києвом його ціна склала $1280. Цим криптовалюта оновила попередній рекорд, який був встановлений 12 лютого. Тоді монета коштувала $1270. А на більш високих курсах біткоїн востаннє торгувався 19 вересня 2019 року.

Потім вартість початку плавно знижуватися. Станом на 13 годину цифрова монета коштувала $10774, а добове зростання склало 5,7%. Про це свідчать дані порталу CoinMarketCap. Капіталізація (загальна вартість усіх монет) перевищила $198,7 млрд.

Вартість біткоїна CoinMarketCap

Інші криптовалюти теж подорожчали. Так, Litecoin виріс на 7,73%, Thether на 0,35%, Bitcoin Cash на 5,55%.

Вартість криптовалют CoinMarketCap

Як повідомляв OBOZREVATEL, біткоїн у понеділок, 27 липня, подолав позначку в $10200. Востаннє на такому рівні криптовалюта торгувалася в середині лютого 2020 року.