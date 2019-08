Домінує на 90%: біткоїну напророкували неймовірне зростання

Курс біткоїна в четвер, 22 серпня, вкотре впав нижче $10 тис. Однак криптовалютні аналітики сповнені оптимізму. Вони вважають, що монета в подальшому буде зростати.

Один з аргументів на користь цього – теорія, згідно якої ціна криптовалюти буде підвищуватися з ростом складності майнінгу. Іншими словами, чим складніше проводити математичні розрахунки для отримання чергової цифровий монети, тим дорожче буде коштувати ресурс. Про це йдеться в матеріалі на сайті BloomChain.

"Біткоїн зможе вийти в активне зростання в момент досягнення локального "дна" складності", – пише видання.

After each ATH #bitcoin price drops until a lot of miners are not profitable. Miners switch off hardware (capitulate), hashrate drops, and difficulty adjusts downwards .. until miners become profitable again and difficulty rises. Difficulty bottom (100%) starts a new bull market🚀 pic.twitter.com/IgriE3GkPq

Тим часом фахівці компанії Arcane Crypto, проаналізувавши ринок, дійшли до висновку, що справжній рівень домінування біткоїна (тобто, його частка в загальній ринковій капіталізації для всіх криптовалют) перевищує 90%.

Таким чином, незважаючи на існування понад 500 інших криптовалют, біткоїн беззастережно залишається головним цифровим ресурсом у світі.

У позитивному ключі про майбутнє біткоїна висловився співзасновник криптофонду Morgan Creek Digital Ентоні Помпліано.

"Біткоїн надає можливість уникнути негативних наслідків інфляції для 50% населення планети. Простий захист цінностей створює безліч можливостей для тих, хто цього найбільше потребує", – написав Помпіліано.

Bitcoin provides an opportunity for more than 50% of the world to escape from the negative effects (wealth inequality) of inflation.



Simply protecting someone's wealth would create an abundance of opportunity for those who need it most.