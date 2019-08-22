Домінує на 90%: біткоїну напророкували неймовірне зростання

Курс біткоїна в четвер, 22 серпня, вкотре впав нижче $10 тис. Однак криптовалютні аналітики сповнені оптимізму. Вони вважають, що монета в подальшому буде зростати.

Один з аргументів на користь цього – теорія, згідно якої ціна криптовалюти буде підвищуватися з ростом складності майнінгу. Іншими словами, чим складніше проводити математичні розрахунки для отримання чергової цифровий монети, тим дорожче буде коштувати ресурс. Про це йдеться в матеріалі на сайті BloomChain.

Коливання курсу біткоїна 22 серпня CoinMarketCap

"Біткоїн зможе вийти в активне зростання в момент досягнення локального "дна" складності", – пише видання.

After each ATH #bitcoin price drops until a lot of miners are not profitable. Miners switch off hardware (capitulate), hashrate drops, and difficulty adjusts downwards .. until miners become profitable again and difficulty rises. Difficulty bottom (100%) starts a new bull market🚀 pic.twitter.com/IgriE3GkPq - PlanB (@ 100trillionUSD) 21 серпня 2019 р.

Тим часом фахівці компанії Arcane Crypto, проаналізувавши ринок, дійшли до висновку, що справжній рівень домінування біткоїна (тобто, його частка в загальній ринковій капіталізації для всіх криптовалют) перевищує 90%.

Таким чином, незважаючи на існування понад 500 інших криптовалют, біткоїн беззастережно залишається головним цифровим ресурсом у світі.

У позитивному ключі про майбутнє біткоїна висловився співзасновник криптофонду Morgan Creek Digital Ентоні Помпліано.

"Біткоїн надає можливість уникнути негативних наслідків інфляції для 50% населення планети. Простий захист цінностей створює безліч можливостей для тих, хто цього найбільше потребує", – написав Помпіліано.

Bitcoin provides an opportunity for more than 50% of the world to escape from the negative effects (wealth inequality) of inflation.



Simply protecting someone's wealth would create an abundance of opportunity for those who need it most. - Pomp 🌪 (@APompliano) 22 серпня 2019 р.

Також про можливості подальшого руху біткоїна розповів генеральний партнер венчурної компанії Blockchain Capital Спенсер Богарт. Він вважає, що біткоїн видається безпечним активом, з точки зору довгострокової перспективи. Фахівець відзначив можливості подальшого зростання його вартості, в основі якої, на його думку, буде лежати продовження адаптації криптовалюти і переваги нового фінансового інструменту перед фіатом (звичайними грошима) в умовах нестабільної економічної ситуації.

Криптовалютні експерти чекають, що біткоїн буде рости bloomchain.ru

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, кріптовалютние експерти прогнозують, що курс біткоїна може впасти нижче 8 000 доларів. "З урахуванням зниження ціни і в разі її закриття в кінці тижня нижче за психологічну позначку в $10000 ми маємо всі шанси спуститися значно нижче – до $8000 за монету", – повідомив аналітик Максим Пархоменко в коментарі OBOZREVATEL.

Тим часом венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів до 2023 року. Криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року цитує експерта Yahoo! Finance.

Раніше голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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