Домінує на 90%: біткоїну напророкували неймовірне зростання

Курс біткоїна в четвер, 22 серпня, вкотре впав нижче $10 тис. Однак криптовалютні аналітики сповнені оптимізму. Вони вважають, що монета в подальшому буде зростати.
Один з аргументів на користь цього – теорія, згідно якої ціна криптовалюти буде підвищуватися з ростом складності майнінгу. Іншими словами, чим складніше проводити математичні розрахунки для отримання чергової цифровий монети, тим дорожче буде коштувати ресурс. Про це йдеться в матеріалі на сайті BloomChain.
Коливання курсу біткоїна 22 серпня
CoinMarketCap
"Біткоїн зможе вийти в активне зростання в момент досягнення локального "дна" складності", – пише видання.
After each ATH #bitcoin price drops until a lot of miners are not profitable. Miners switch off hardware (capitulate), hashrate drops, and difficulty adjusts downwards .. until miners become profitable again and difficulty rises. Difficulty bottom (100%) starts a new bull market🚀 pic.twitter.com/IgriE3GkPq- PlanB (@ 100trillionUSD) 21 серпня 2019 р.
Тим часом фахівці компанії Arcane Crypto, проаналізувавши ринок, дійшли до висновку, що справжній рівень домінування біткоїна (тобто, його частка в загальній ринковій капіталізації для всіх криптовалют) перевищує 90%.
Таким чином, незважаючи на існування понад 500 інших криптовалют, біткоїн беззастережно залишається головним цифровим ресурсом у світі.
Today's Bitcoin market dominance is more like 90% when adjusted for volume (@ArcaneCrypto_AS) https://t.co/xowYvfoU27 pic.twitter.com/o72ILc417m— Adam Back (@adam3us) 22 серпня 2019 р.
У позитивному ключі про майбутнє біткоїна висловився співзасновник криптофонду Morgan Creek Digital Ентоні Помпліано.
"Біткоїн надає можливість уникнути негативних наслідків інфляції для 50% населення планети. Простий захист цінностей створює безліч можливостей для тих, хто цього найбільше потребує", – написав Помпіліано.
Bitcoin provides an opportunity for more than 50% of the world to escape from the negative effects (wealth inequality) of inflation.- Pomp 🌪 (@APompliano) 22 серпня 2019 р.
Simply protecting someone's wealth would create an abundance of opportunity for those who need it most.
Також про можливості подальшого руху біткоїна розповів генеральний партнер венчурної компанії Blockchain Capital Спенсер Богарт. Він вважає, що біткоїн видається безпечним активом, з точки зору довгострокової перспективи. Фахівець відзначив можливості подальшого зростання його вартості, в основі якої, на його думку, буде лежати продовження адаптації криптовалюти і переваги нового фінансового інструменту перед фіатом (звичайними грошима) в умовах нестабільної економічної ситуації.
Криптовалютні експерти чекають, що біткоїн буде рости
bloomchain.ru
Довідка:
Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.
Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).
Як повідомляв OBOZREVATEL, кріптовалютние експерти прогнозують, що курс біткоїна може впасти нижче 8 000 доларів. "З урахуванням зниження ціни і в разі її закриття в кінці тижня нижче за психологічну позначку в $10000 ми маємо всі шанси спуститися значно нижче – до $8000 за монету", – повідомив аналітик Максим Пархоменко в коментарі OBOZREVATEL.
Тим часом венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів до 2023 року. Криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року цитує експерта Yahoo! Finance.
Раніше голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.
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