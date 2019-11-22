Головна Новини
22 листопада • оновлено в 15:25
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

"Чорна п'ятниця" для біткоїна: курс пробив дно і продовжив падіння

453
Читати матеріал російською

Курс біткоїна перевершив найгірші очікування експертів: за останню добу він обвалився більш більш ніж на 10%. У п'ятницю, 22 листопада, головна криптовалюта коштувала $7158.

За даними порталу CoinMarketCap, ціна знизилася майже на $800, а капіталізація впала до рекордно низького рівня – $129,2 млрд. При цьому ще тиждень тому монета коштувала близько $8700 (дорожче на $1500, ніж зараз). Вартість продовжує падати.

Кількома днями раніше експерти з криптовалют припускали, що ціна біткоїна може знизитися до $8000.

Новини
Інвестиції в біткоїн: українцям розповіли, як заробити на криптовалюті

Як упав біткоїн за тиждень

Як упав біткоїн за тиждень

CoinMarketCap

Подібний обвал стався і з іншими головними цифровими валютами. Так, Ethereum (друга головна криптовалюта) впав на 11,7%, XRP – на 4,8%, Bitcoin Cash – на 11,9%, EOS звалився на 11,8%, а Bitcoin SV – на 9%.

Серед топ-100 головних криптовалют світу дорожчають всього 6 монет . Цікаво, що крах одних обернувся перемогою інших. Так, досі маловідомий MMOCoin подорожчав майже на 90%, злетівши відразу на 60-у позицію (коштує $1,2). А Molecular Future виріс на 58% (78-а позиція і $1,21 за монету).

Курс криптовалют

Курс криптовалют

CoinMarketCap

"Чорна п'ятниця" для біткоїна: курс пробив дно і продовжив падіння

Hype.ru

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнані більшостю країн світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена у 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Криптовалюти" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Криптовалюти
Тег
біткойн
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги