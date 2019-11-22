"Чорна п'ятниця" для біткоїна: курс пробив дно і продовжив падіння

Курс біткоїна перевершив найгірші очікування експертів: за останню добу він обвалився більш більш ніж на 10%. У п'ятницю, 22 листопада, головна криптовалюта коштувала $7158.

За даними порталу CoinMarketCap, ціна знизилася майже на $800, а капіталізація впала до рекордно низького рівня – $129,2 млрд. При цьому ще тиждень тому монета коштувала близько $8700 (дорожче на $1500, ніж зараз). Вартість продовжує падати.

Кількома днями раніше експерти з криптовалют припускали, що ціна біткоїна може знизитися до $8000.

Як упав біткоїн за тиждень CoinMarketCap

Подібний обвал стався і з іншими головними цифровими валютами. Так, Ethereum (друга головна криптовалюта) впав на 11,7%, XRP – на 4,8%, Bitcoin Cash – на 11,9%, EOS звалився на 11,8%, а Bitcoin SV – на 9%.

Серед топ-100 головних криптовалют світу дорожчають всього 6 монет . Цікаво, що крах одних обернувся перемогою інших. Так, досі маловідомий MMOCoin подорожчав майже на 90%, злетівши відразу на 60-у позицію (коштує $1,2). А Molecular Future виріс на 58% (78-а позиція і $1,21 за монету).

Курс криптовалют CoinMarketCap

Hype.ru

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнані більшостю країн світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена у 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Курс біткоїна в середу, 25 вересня, обвалився до $8400. Це найнижчий показник з червня 2019 року, коли криптовалюта почала відновлюватися після рекордного падіння у 2018 році.

У п'ятницю, 27 вересня, відбувся черговий обвал – курс впав до $8090. З'явився прогноз, що ціна криптовалюти може знизитися до $6000.

Курс біткоїна в понеділок, 30 вересня, упав нижче психологічного рівня в $8000. Тоді криптовалюта коштувала приблизно $7840.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров планує легалізувати криптовалюту в Україні.

Курс біткоїна в ніч з п'ятниці на суботу, 26 жовтня, зробив неймовірний стрибок майже на 30%, піднявшись до $9600.

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