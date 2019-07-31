Куратором бізнесу у Зеленського стане ексмер Варшави: що про це відомо

Новим бізнес-омбудсменом в Україні стане колишній мер Варшави, а нині член польського парламенту Марцін Свєнціцький.

Про це сказав нинішній бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вчора на засіданні ради бізнес-омбудсмена була затверджена кандидатура майбутнього бізнес-омбудсмена України пана Марціна Свєнціцького, нинішнього члена польського парламенту, колишнього мера Варшави, а також колишнього міністра міжнародних економічних відносин в першому уряді Тадеуша Мазовецького", — сказав Шемета.

За його словами, Свєнціцький приступить до роботи вже цієї осені.

Як повідомлялося, у лютому бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета повідомив про своє рішення не продовжувати контракт, який закінчувався в травні 2019 року, проте потім погодився залишитися на посаді до жовтня.

Марцін Свєнціцький

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