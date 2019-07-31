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Куратором бізнесу у Зеленського стане ексмер Варшави: що про це відомо

1.7т Читати матеріал російською

Новим бізнес-омбудсменом в Україні стане колишній мер Варшави, а нині член польського парламенту Марцін Свєнціцький.

Про це сказав нинішній бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вчора на засіданні ради бізнес-омбудсмена була затверджена кандидатура майбутнього бізнес-омбудсмена України пана Марціна Свєнціцького, нинішнього члена польського парламенту, колишнього мера Варшави, а також колишнього міністра міжнародних економічних відносин в першому уряді Тадеуша Мазовецького", — сказав Шемета.

За його словами, Свєнціцький приступить до роботи вже цієї осені.

Як повідомлялося, у лютому бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета повідомив про своє рішення не продовжувати контракт, який закінчувався в травні 2019 року, проте потім погодився залишитися на посаді до жовтня.

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Нові кадри Зеленського: в АМКУ потраплять дружина аудитора НАБУ і ексчиновниця

Марцін Свєнціцький

Марцін Свєнціцький

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Андрущенка начальником департаменту захисту національної державності СБУ, а Олексія Данилова — заступником секретаря РНБО.

Звільнення президентом Володимиром Зеленським трьох держуповноважених Антимонопольного комітету України може означати старт "розгрібання авгієвих стаєнь" у відомстві.

А Державний уповноважений Антимонопольного комітету України Світлана Панаіотіді визнала, що АМКУ не бореться з монополістами так, як повинен.

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Особа
Марцін Свєнціцький
Місце
Україна
Тег
Володимир Зеленський
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