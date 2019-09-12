Аеропорт "Київ" відновив роботу: які рейси сьогодні скасовано

Аеропорт "Київ" ("Жуляни") відновив роботу після ремонту злітно-посадочної смуги.

Термінали були запущені в 9 годині ранку у четвер, 12 вересня. Згідно з інформаційним табло, перший рейс повинні прийняти в 14.30 з Мінська. Його здійснить компанія Belavia.

Перший виліт також буде в столицю Білорусі – о 15.15.

Згідно з графіком, ще очікується приліт літака з Мінська о 19:05 і вильоти о 18:20 на Мінськ, 22:55 в Варшаву і Ригу, о 23:15 – в Таллінн і 23:40 У Мінську.

Всі інші сьогоднішні рейси в Жулянах вказано як скасовані.

Вильоти з Жулян після ремонту ВПП

В аеропорту відремонтували ВПП Аеропорт "Київ"

Як повідомляв OBOZREVATEL 2 вересня аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського ("Жуляни") закрили на прийом і випуск повітряних суден з 9:00 понеділка, 2 вересня, до 9:00 четверга, 12 вересня.

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