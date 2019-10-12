Кримський міст зруйнується, а процес можуть прискорити: інженер розкрив деталі

Російська окупаційна влада відмовляється пускати потяги по Кримському мосту незважаючи на обіцянки, так як це може зруйнувати нестійку конструкцію. При цьому рано чи пізно моста не стане.

Про це Радіо Свобода заявив російський незалежний експерт, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар. Відкриття вантажного залізничного сполучення по Кримському мосту, яке повинно було відбутися в грудні 2019 року, перенесено на 2020 й. Як офіційна причина в Міністерстві транспорту Росії назвали виявлення давньогрецької садиби на місці під'їздів до мосту, проте експерти вважають, що причиною перенесення можуть стати спірні інженерні рішення.

Росія провалила план по Кримському мосту utro.ru

"Справа в тому, що Керченський півострів рясніє карстами – вони формуються в карбонатних породах, яких багато в Криму. Але якщо сказати, що тунель обвалився, грунт просів, то цар відповість: як же, ми стільки грошей вбухали і знову відкладаємо цей міст? – який нікому, крім нього, не потрібен. Ось і знайшли таку мульку. Вибачте, пів-Москви знесли. При чому тут артефакти? Це відмазка для царя, щоб ще і грошей додатково дали. Якби не завалився тунель, вони б в грудні запустили один поїзд максимум і ремонтували б далі ", – зазначає Медов р.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Керченській протоці біля Кримського моста, який з'єднує окупований півострів з Краснодарським краєм РФ, виявили три величезні авіаційні осколкові бомби, а також одну гранату часів Другої світової війни.

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