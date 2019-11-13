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13 листопада • оновлено в 13:37
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Кримський міст: у Зеленського пообіцяли жорстку відповідь на запуск поїздів

1.3т
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Україна відреагує на запуск Росією залізничного руху по мосту в окупований Крим, який намічений на кінець поточного року.

Про це на брифінгу заявив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич. Він додав, що Кримський міст був побудований незаконно.

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"Ми говоримо про те, що держава-окупант не має право робити те, що вона робить. Доступ до Криму поза пунктами пропуску на українській території: Чонгар, Каланчак і Чаплинка, є незаконним і порушують Кримінальний кодекс України", – заявив Кориневич.

Він нагадав, що Кримський міст заподіює екологічну шкоду чорноморсько-азовському регіону. При цьому представник президента не зміг сказати, якою саме буде реакція України.

У Зеленського пообіцяли жорстку відповідь на запуск поїздів по мосту

У Зеленського пообіцяли жорстку відповідь на запуск поїздів по мосту

Liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупанти почали продавати квитки на поїзди через Кримський міст.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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Питон Каа
Питон Каа
Япошки там, тоже чего-то постоянно жестко пукают по поводу Курильских островов и что? А ничего. Также и с Крымом. Может быть на Украине есть еще постоянный представитель президента на звезде по имени Солнце...
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
напомнил, что Крымский мост причиняет экологический вред черноморско-азовскому региону. При этом представитель президента не смог сказать, какой именно
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hunt andres
hunt andres
Ради всего святого - намекните хоть, насколько ЖЕСТОКА будет реакция Зеленского?:-))))
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