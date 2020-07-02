Кримський міст нагадує про окупацію: в посольстві США заявили про сильні санкції проти Росії

Санкції проти Росії за анексію Криму. Фото: колаж Обозревателя

У посольстві США в Україні заявили, що використання Росією Кримського мосту, збудованого в окупований Крим, є однією із підстав для продовження сильних санкцій.

Про це посольство написало на своїй сторінці у Twitter в четвер, 2 липня.

"Російське несанкціоноване будівництво та продовження використання мосту в Керченській протоці, який перешкоджає навігації в протоці, щодня нагадує нам про незаконне захоплення та окупацію Криму Росією. Це ще одна причина збереження сильних санкцій", – повідомило посольство.

У Посольстві США в Україні нагадали про санкції за анексію Криму Twitter Посольства США в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 червня в анексованому Росією Криму почався рух вантажних поїздів через Керченський міст.

Україна звернеться до Арбітражного трибуналу через незаконне будівництво Керченського мосту в окупованому Росією Криму. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.