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20 лютого • оновлено в 03:39
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"Крим майже убитий!" Блогер розповів, яким півострів дістався Україні 66 років тому

1.3т
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66 років тому 19 лютого 1954 року Крим від РРФСР передали УРСР з формулюванням "вкрай занедбана область". Україна відновила регіон, але після анексії Росією він знову "майже убитий".

Такий "збіг" помітив житель Ялти Олександр Савицький. У Facebook він опублікував фото вирізок з газет про цю подію 66-річний давності, розвінчавши пропагандистський міф Кремля про те, що це був "подарунок Хрущова Україні".

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"У газетах, що вийшли в ті дні, пояснювалося таке – "... вкрай занедбана область РРФСР – Кримська, передається на відновлення Українській РСР". А не – "подарунок М. Хрущова Українській РСР", – написав Савицький.

Крим зараз

Крим зараз

Він навів 10 фактів про те, яким Крим дістався Україні 66 років тому і на що його перетворила Росія зараз:

  • Крим Україна передавав Маленков.

  • Указ про передачу підписали К. Ворошилов і М. Пегов.

  • В Указі основними аргументами передачі були: "спільність економіки, територіальна близькість, тісні економічні та культурні зв'язки між Кримською областю та Українською РСР", а не – "подарунок М. Хрущова Українській РСР".

Передача Криму Україні

Передача Криму Україні

  • Місяцем раніше (протокол 49 ЦК КПРС від 25 січня 1954) зі складу України до складу РРСР був переданий Таганрог і чорноземні землі, за площею рівні території Криму.

  • У 1953 році на весь півострів працювали всього три хлібних магазини, 18 м'ясо-продуктових і вісім молочних. Тільки в двох точках можна було придбати тканини, в дев'яти місцях купити взуття.

  • У 1954 році більша частина півострова (2/3) була фактично напівпустелею: солончаки, відсутність прісної води, відсутність сільського господарства і промисловості. Населення Криму становило менше 700 тис осіб (в 2014 – 2,4 мільйона).

  • У газетах, що вийшли в ті дні, пояснювалося наступне – "... вкрай занедбана область РРФСР – Кримська, передається на відновлення Української РСР." А не – "подарунок М. Хрущова Українській РСР"!

  • УРСР була поставлена задача в короткі терміни "перетворити Крим на квітучий сад" для відпочинку трудящих СРСР. Всі роботи на півострові проходили за рахунок бюджету УРСР, в тому числі і будівництво Північно-Кримського Каналу.

  • УРСР з поставленим завданням впоралася. Крим став загальносоюзною здравницею, і, залишившись в складі України, став міжнародним центром туризму і відпочинку.

  • З моменту анексії Криму в лютому-березні 2014 року, Кримська область знову перетворилася на вкрай запущену область РФ. Вже за перших 3 роки анексії, Росія знищила практично все, чого досяг Крим за 60 років і продовжує далі вести кропітку роботу в тому ж напрямку...

Пост блогера розійшовся по соцмережах. "Можемо повторити! РФ, в загальному, готова повернути Крим – він майже убитий!", – прокоментувала запис Twitter блогер Roksolana Today&Крим25%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді 2019 року Кабмін України ввів санкції проти тих, хто руйнує об'єкти культурної спадщини в окупованому Криму, здійснює там теле- і радіомовлення, а також поставляє матеріали для оборонно-промислового комплексу РФ.

20 червня 2019 року Європейський Союз прийняв рішення на рік продовжити санкції проти Росії за анексію українського Криму.

У жовтні 2019 року в Євросоюзі заявили, що не мають наміру знімати економічні санкції з Російської Федерації.

28 січня стало відомо, що Євросоюз розширив санкції проти Росії за анексію Криму. Тепер під міжнародні штрафи потрапили ті, хто допомагав проводити "вибори" на півострові у вересні 2019 року.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримський міст Кримський канал Крим без води Крим Новини Криму
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