Колишній глава Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев із допомогою директора Департаменту нормативно-правового забезпечення відомства Сергія Шевченка, ймовірно, намагається повернути свій вплив на орган.

Про це може свідчити активність останнього в соціальних мережах, а також як експерта в галузі містобудування. У своїх постах він нерідко критикує реформи системи державного контролю в цій сфері.

Facebook Сергія Шевченка

За даними деяких ЗМІ, метою такої медіакомпанії може бути бажання підготувати підгрунтя для заміни керівника Державної інспекції містобудування Юрія Васильченка на Шевченка.

Facebook Сергія Шевченка

Хто такий Сергій Шевченко

Саме за Кудрявцева Шевченко очолив департамент нормативно-правового забезпечення інспекції, який є ключовим для всіх потоків.

У публікаціях ЗМІ наводяться три схеми, які Кудрявцев і Шевченко нібито ввели в Держархбудінспекції. Всі вони пов'язані з тактикою, коли ДАБІ навмисно програвала в судах. Водночас залишаючись нібито непричетним, що знімало відповідальність із голови органу.

"У позовах про визнання права власності на самовільні споруди ДАБІ займала позицію третьої сторони. Керівництву ДАБІ результати тих судів не були цікаві, а ось за неявку представника зацікавлена сторона у справі часто платила", – йдеться у повідомленні.

Серед прикладів наводиться одна з відмов у видачі дозволу на виконання будівельних робіт на території Авангардівської сільради в Одеській області №ІУ132191910899.

Корупційні схеми можуть повернутися в ДАБІ: як готують підгрунтя для повернення екскерівництва

Корупційні схеми можуть повернутися в ДАБІ: як готують підгрунтя для повернення екскерівництва

Він спочатку не відповідає встановленим критеріям рішення суб'єкта владних повноважень, таким як, обґрунтованість, доступність і зрозумілість. У ній міститься тільки низка формальних посилань на норми законодавства. І це порівняно з іншими відмовами, які мають більш грунтовний і повний виклад конкретних порушень документації, що призвели до відмови у видачі дозволу.

Ця відмова була успішно оскаржена в судовому процесі №420/4207/19, а ДАБІ мала видати дозволи на виконання будівельних робіт. Однак в інспекції не знайшлося коштів, тому його довелося виконати. Як наслідок, недобросовісний забудовник отримав право на виконання будівельних робіт, незважаючи на низку порушень.

За даними статистики з судового реєстру за критерієм адміністративне судочинство в контексті ДАБІ, загальна кількість рішень свідчить про те, що "схеми" набирали стрімких обертів.

Статистика судових рішень ДАБІ

В Єдиному реєстрі судових рішень за 2020 рік містяться 1756 рішень судів, які стосуються ДАБІ. Більшість із них – про неповернення процесуальних документів Інспекції. Підставою для повернення цих документів є відсутність можливості сплатити судовий збір.

Які наслідки роботи Шевченка та Кудрявцева

Але за даними кошторису ДАБІ на 2020 рік, загальний фонд відомства становить 201 630 600 гривень. За кодом витрат 2800, з якого здійснюється сплата судового збору, загальний фонд становить 4 910 000 грн.

Кошторис ДАБІ

Кошторис ДАБІ

Також за даними Рахункової палати України, державний бюджет недоотримав мільйони від штрафних санкцій. За три роки діяльності Кудрявцева і Шевченка департамент останнього забезпечив стягнення тільки 13,3% (122 600 000 грн), штрафів за виявлені порушення вимог законодавства по накладених на загальну суму 918 800 000 грн. Водночас рівень стягнення накладених штрафів ДАБІ в 2,5 рази менший рівня стягнення місцевими органами ДАБІ.

Раніше OBOZREVATEL писав, що після розголосу в ЗМІ про наміри зайняти крісло профільного заступника міністра розвитку громад і територій та одночасного просування на посаду голови Держархбудінспекції свого товариша Олександра Строкача, ексглава ДАБІ Олексій Кудрявцев почав відбілювати свою репутацію в ЗМІ.