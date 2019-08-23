Новітня суперзброя Росії виявилася небоєздатною

Росія зриває план поставок танків "Армата" до своєї армії. Одна з причин – серйозні недоробки, через які на спецприйманні сумніваються в боєздатності "диво-зброї".

Так, відомо, що "Уралвагонзавод", на якому виробляється новий танк, поставить у війська лише 16 одиниць техніки замість запланованих 44. Про це повідомляє "Рамблер" із посиланням на публікацію у "Військово-промисловому кур'єрі".

За даними видання, відповідно до контракту, укладеного з УВЗ, за три роки до армії РФ має надійти 132 танки "Армата".

"Ділимо 132 на три і приходимо до висновку, що завод повинен поставляти по 44 танки щорічно. Однак до кінця 2019 року завод поставить лише 16 машин. Але навіть з урахуванням цієї партії його заборгованість становитиме 28 одиниць. Виробити їх за час, що залишився до кінця 2019 року, нереально", — зазначається в статті.

Відставання від графіка, за даними видання, може бути пов'язано як зі зміною керівництва заводу, так і тим, що у військової "прийомки" є питання до низки систем озброєння "Армати".

А таких питань дуже багато.

"Доопрацювання може стосуватися силової установки, трансмісії, прицільного комплексу. Для танкової гармати належить розробити нову номенклатуру боєприпасів, враховуючи керовані, з підривом на траєкторії польоту. Є питання і до контролю екіпажу, який перебуває у броньованій капсулі, за бойовою обстановкою навколо танка. Повернути капсулу, як башту, неможливо, тому акцент робиться на оптичні засоби і електроніку, які в бою можуть підвести", – наголошується в статті.

Через це плани із закупівлі "Армата" можуть бути зменшені.

Росія не поспішає закуповувати проблемний танк "Армата" youtube.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський військово-промисловий комплекс не впорався з виробництвом новітнього танка Т-14 "Армата", змінивши пріоритет на модернізацію старих зразків бронетехніки. Про це написав військовий експерт і публіцист Михайло Жірохов.

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