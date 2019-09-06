Контрабанда зброї? Українські прикордонники спростували заяву Лукашенка

Україно-білоруський кордон працює в штатному режимі і, всупереч заяві президента Білорусі Олександра Лукашенка, ніяких додаткових перевірок на ній немає.

Про це заявив спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає "Укрінформ".

"Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю працюють у штатному режимі. Зазначу, що українські прикордонники не фіксують накопичення черг громадян і транспорту на виїзд з України у напрямку Білорусі, які були б повʼязані з прискіпливою роботою білоруських прикордонників, виходячи із заяв від білоруської сторони. Ми також не фіксуємо збільшення відмов громадян у перетині кордону прикордонниками Білорусі", – зазначив Демченко.

Лукашенка викрили у брехні про Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ був змушений закрити кордон із Україною через потік зброї, який нібито хлинув із нашої країни.

Зі свого боку прессекретар Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський уточнив, що кордон закрили не для всіх українців, а лише "для незаконослухняних громадян і злочинних елементів".

Білорусь не закрила державний кордон із Україною, а тільки зміцнила охорону нібито для недопущення нелегального ввезення зброї. Про це заявив держсекретар Ради безпеки країни Станіслав Зась. Він також підкреслив, що пункти пропуску влада не закривала.

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