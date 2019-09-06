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8 вересня • оновлено в 11:53
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Контрабанда зброї? Українські прикордонники спростували заяву Лукашенка

2.2т Читати матеріал російською

Україно-білоруський кордон працює в штатному режимі і, всупереч заяві президента Білорусі Олександра Лукашенка, ніяких додаткових перевірок на ній немає.

Про це заявив спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає "Укрінформ".

"Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю працюють у штатному режимі. Зазначу, що українські прикордонники не фіксують накопичення черг громадян і транспорту на виїзд з України у напрямку Білорусі, які були б повʼязані з прискіпливою роботою білоруських прикордонників, виходячи із заяв від білоруської сторони. Ми також не фіксуємо збільшення відмов громадян у перетині кордону прикордонниками Білорусі", – зазначив Демченко.

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Лукашенка викрили у брехні про Україну

Лукашенка викрили у брехні про Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Відносини України та Білорусі
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Україна
Тег
скандали
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Нем Александр
Нем Александр
Интересно у вас получается. Когда Лукашенко высказывается о каких-то вопросах с Россией, особенно острых, то он правду говорит, а когда про вопросы касающееся нашего государства, то он всё врёт.) И вы с языком у рта спешите опровергнуть его слова. Как-то двойственно. Или (подмигивая) когда выгодно, то выгодно. А то, мы тут все не знаем сколько с оружеек МВД, оружия пропало в 2014 и сколько с АТО оружия "гуляет" по Украине. Конечно не знаем и не слыхивали и отчетов МВД и СБУ о регулярных задержаниях не читаем, кого с гранатой, кого с автоматами, а кого и с более серьёзными вещами. Конечно не знаем, конечно Лукашенко всё врёт.)
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