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"Контрабанда як йшла, так і йде": економіст розповів про проблеми бюджету України

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У липні 2019 року надходження в бюджет України перевиконали плани, а ось в цілому з початку року є дефіцит в 21,9 млрд грн. Його створюють митники, які дев'ятий місяць не виконують план.

Такі дані представив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць на своїй сторінці в Facebook.

Він опублікував результати роботи економіки України і бюджетні надходження за липень і сім місяців 2019 року.

За липень 2019 року:

  • Митниця дев'ятий місяць поспіль не виконує план надходжень, зібрали 29 млрд грн замість запланованих 29,9 млрд грн, це -2,98% до плану;

  • Податкова зібрала 37 млрд грн, це +7 млрд планом, або + 23,39%;

  • Надходження до місцевих бюджетів склали 24,3 млрд грн при плані 22,2 млрд грн, це + 9,74% до плану.

Державний бюджет в липні виконано на 108,12%, при плані 71,5 млрд грн зібрали 77,3 млрд грн.

"Масова контрабанда як йшла, так і йде", - пояснив Компанієць результати роботи митників.

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Підсумки за сім місяців 2019 року:

  • Податкова зібрала 253 млрд грн при плані 246,9 млрд грн, + 2,47% до плану

  • Митниця зібрала 180,9 млрд грн при плані 200 млрд грн, -9,61% до плану

  • Місцеві бюджети зібрали 156,8 млрд грн при плані 155,1 млрд грн, + 1,06%

  • ЄСВ зібрано 154,6 млрд грн, це на 27,7 млрд грн більше, ніж рік тому або + 21,87%.

"Надходження в ДЕРЖАВНИЙ бюджет не виконано на 21,9 млрд грн, або -3,61% до плану, зібрали 584,1 млрд грн при плані 606 млрд грн", - говорить Компанієць про підсумок за січень-липень 2019 року.

"Контрабанда як йшла, так і йде": економіст розповів про проблеми бюджету України

Facebook Володимира Компанійця

"Контрабанда як йшла, так і йде": економіст розповів про проблеми бюджету України

Facebook Володимира Компанійця

"Контрабанда як йшла, так і йде": економіст розповів про проблеми бюджету України

Facebook Володимира Компанійця

бюджет України

бюджет України

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Тема
Держбюджет-2019
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Тег
бюджет
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