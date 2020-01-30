Лобіює Богдан: SOCAR може приватизувати Одеський припортовий завод

Азербайджанська енергетична компанія SOCAR зацікавилася в приватизації ПАТ "Одеський припортовий завод".

У середу, 29 січня, представники компанії разом з представниками Фонду державного майна України оглянули ОПЗ. Про це повідомив заступник директора заводу Микола Щуріков на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, разом з представниками компанії на завод прибув глава Офісу президента Андрій Богдан.

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"Зустріч з керівництвом хімічного підприємства відбулася в рамках виконання доручень президента України Володимира Зеленського по залученню інвестицій в країну", – сказав Щуріков.

Він підкреслив, що представників SOCAR "приємно вразив" технічний стан заводу.

"Також в ході зустрічі були обговорені питання можливої участі азербайджанської компанії в майбутній приватизації "Одеського припортового заводу", – додав Щуріков.

Варто відзначити, що симпатії Офісу президента до компанії були помітні ще раніше. У травні 2019 року президент України Володимир Зеленський опублікував селфі з фастфудом на заправці SOCAR. На фото також були присутні Андрій Богдан і заступники глави держави - Кирило Тимошенко і Юрій Костюк.

Фото Зеленського на заправці SOCAR Facebook Зеленського

Раніше OBOZREVATEL писав, що київський апеляційний суд визнав і дозволив виконання постанови Стокгольмського арбітражу про стягнення понад $250 млн з ПАТ "Одеський припортовий завод" на користь компанії олігарха Дмитра Фірташа за поставки газу.

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