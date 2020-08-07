Компанія Pepsi мало не розорилася через невдалу лотерею: історія провалу

Компанія Pepsi на початку 1992 року запустила на Філіппінах рекламну кампанію у якій обіцяла грошові призи тим, хто знайде "щасливе число" під кришечкою. Однак виграшних номерів через помилку надрукували занадто багато, що вилилось у бунти і погроми.

Ця історія виявилась одним із найбільших маркетингових провалів у історії. Про це йдеться у публікації "Бабеля"

Pepsi хотіла потіснити з ринку свого головного конкурента – Coca-Cola. Це була лотерея, суть якої полягала в тому, що на кришечках друкувалося тризначне число із сумою виграшу — від ста до мільйона песо.

Кампанія була дуже успішною, і продажі Pepsi різко зросли. Під час фінального конкурсу виграшним став номер 349. Але виявилося, що на заводі помилково надрукували 800 тисяч кришечок з таким номером, причому половина з них – з виграшем на мільйон.

Загалом на руках опинилося близько 600 тисяч таких виграшних кришечок на загальну суму в 32 мільярди доларів.

Та сама виграшна кришечка з номером 349 Facebook / Ryan Castilla

Компанія не змогла виплатити такі гроші, а обурені переможці обʼєдналися в "Альянс 349" і влаштували протести в столиці країни, Манілі. Поступово протести переросли у заворушення, сутички з поліцією і тривали понад рік. У результаті постраждали десятки людей і п'ятеро загинули.

Pepsi мало не розорилася через штрафи та десятки тисяч судових позовів.

Протести у Філіппінах через Pepsi Twitter / André Fran

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 травня 2020 року минуло 136 років, як в продажу з'явилася Coca-Cola. Позиціонувалася вона як ліки від багатьох страшних хвороб на кшталт гастриту і імпотенції, і продавалася по п'ять центів за склянку.