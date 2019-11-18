Коломойський подав до суду на російський банк: у чому суть

Олігарх Ігор Коломойський оскаржив у суді зняття арешту з майна української "дочки" російського Сбербанку.

До Північного господарського апеляційного суду Києва звернулося ТОВ "Санаторій "Енергетик", що пов'язане з бізнесменом. Воно подало апеляційну скаргу на рішення Госпсуду Києва, який 10 жовтня 2019 року зняв всі арешти і заборони з акцій Сбербанку України, повідомляє "Фінбаланс".

Акції українського Сбербанку були заарештовані у вересні 2018 року Апеляційним судом Києва. "Судовою постановою серед іншого було заборонено "Райффайзен Банку Аваль" (як депозитарній установі) здійснювати будь-які зміни прав на акції Сбербанку на рахунку в цінних паперах", – йдеться в публікації.

Підставою для арешту стало рішення Арбітражного суду Гааги травня 2018 року. У ньому задовольнили позов структур, пов'язаних з Коломойським, про стягнення $139 млн (плюс $20 млн відсотків) з Росії в особі Мін'юсту РФ як компенсації за нерухоме майно, що було експропрійоване у Криму після його анексії Росією.

Коломойський судиться за арешт акцій Сбербанку

Як повідомляв OBOZREVATEL, Господарський суд Києва задовольнив позов Сбербанку Росії і зобов'язав "Райффайзен Банк Аваль" зняти арешт і заборони щодо акцій "дочки" російської фінустанови в Україні.

Раніше Національний банк України оштрафував Сбербанк на 94,7млн гривень. Відповідна міра була застосована до банку за повторне вчинення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд гривень.

Українські компанії масово борються з Росією в міжнародних судах за втрачене під час анексії Криму майно. А сума збитків на півострові – понад $2 млрд.

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