Коломойський намагається затягнути суд в Лондоні: може втратити $ 2,6 млрд

Ексвласники ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов звернулися до Лондонського суду з проханням надати їм додатковий час у справі про крадіжку мільярдів з банку.
Про це повідомляє НВ з посиланням на закриту стрічку спеціалізованого ресурсу law360. Так, в 2017 році ПриватБанк подав позов проти колишніх власників на суму $ 2,6 млрд, надавши докази того, що вони виводили гроші з банку, використовуючи фіктивні кредитні операції за участю кількох англійських компаній, пов'язаних з поставками товарів.
Колишні акціонери ПриватБанку використовували фінансові інструменти, які дозволяли кредитувати пов'язані компанії
Але Боголюбов і Коломойський просять додаткові три місяці, щоб підготуватися до захисту, після того, як ПриватБанк виграв апеляцію в жовтні, яка дозволила йому переслідувати цих двох олігархів в юрисдикції Англії. У підсумку, всесвітньої ордер на арешт активів Коломойського і Боголюбова залишився в силі і Високий суд Лондона почне повноцінне розгляд справи.
Адвокат ПриватБанку Ендрю Хантер заявив: "Неймовірно припустити, що, вирішивши оскаржити WFO (Всесвітній ордер на арешт активів) і юрисдикцію англійського суду і витратити при цьому величезні суми грошей, вони та їхні адвокати не дослідили всі можливі підстави для заперечування справи по суті", - сказав Хантер.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.
ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона щодо Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.
Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.
18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.
Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.
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