Коболєв розкрив деталі переговорів України з Росією по газу

Україна і Росія станом на вечір 28 грудня не узгодили тексти угод про транзит газу.

Про це в Facebook повідомив глава правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв, зазначивши, що все ж є певний прогрес в переговорах "Нафтогазу" і "Газпрому".

У той же час він більш детально розповів про ті документи, які обговорюються представниками двох країн.

1. Міжоператорська угода між ОГТСУ і "Газпромом" – документ, що визначає технічні регламенти та правила взаємодії між операторами суміжних мереж.

"Нам потрібні такі угоди з усіма сусідніми операторами для стабільної і прозорої роботи ГТС", – зазначив Коболєв.

2. Договір про організацію транзиту між "Нафтогазом" і "Газпромом".

"Тут йдеться про умови прокачування газу українською ГТС на певний обсяг протягом наступних п‘яти років. Газпром чи інша компанія можуть прокачувати додаткові обсяги протягом цього періоду чи після нього. Тут йдеться про обсяг, транзит якого готовий забезпечити Нафтогаз.

Ми розуміємо, що на який би термін не був укладений такий договір, якщо буде добудований Північний потік 2, забезпечити виконання такого договору буде надзвичайно проблематично. Про способи зниження таких ризиків, власне, і ведуться зараз переговори за участі наших юристів", – розповів він.

3. Мирова угода, якою "Нафтогаз" і "Газпром" визнають врегулювання взаємних претензій за контрактами 2009 року.

"Звичайно, тут також йдуть активні дискусії про принципи і гарантій. Відмовитися від своїх судових претензій ми готові тільки взамін на щось рівноцінне", – підкреслив Коболєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський "Газпром" після декількох місяців переговорів домовився укласти з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Він буде діяти п'ять років з можливістю продовження ще на 10 років.

Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

При цьому Україна і Росія домовилися підписати новий контракт про транзит газу до 29 грудня 2019 року.

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