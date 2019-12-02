Китай запровадив жорсткі санкції проти США

Китай запровадив санкції проти США і призупинив розгляд запитів на вхід американських кораблів до Гонконгу.
Санкції введено стосовно американської правозахисної організації Human Rigths Watch. Про це у понеділок в ході брифінгу заявила офіційна представниця МЗС КНР Хуа Чуньїн, передає "РИА Новости". Також штрафи введені проти інших неурядових організацій – National Democratic Institute і Freedom House.
У Китаї стверджують, що їхні дії – це відповідь на два закони, які підписав президент США Дональд Трамп. Згідно з ними, США щороку переглядатимуть торговельні відносини з Гонконгом, а також санкції проти тих, хто, на думку Вашингтона, порушує там права людини. Також ці закони забороняють поставку до Гонконгу певного поліцейського екіпірування.
"Нещодавно США ухвалили закон "Про захист прав людини і демократії у Гонконзі", ігноруючи протест Китаю. Це стало серйозним порушенням міжнародного права і основних норм міжнародних відносин, а також втручанням у внутрішні справи КНР, Пекін у цьому плані висловив свій рішучий протест. У відповідь на це Китай ухвалив рішення ввести санкції стосовно низки американських неурядових організацій, включаючи NDI, HRW, Freedom House", – заявила дипломатка.
Китай ударив санкціями по США
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Протести у Гонконзі спалахнули ще влітку через проєкт закону, який дозволить екстрадувати людей за запитом влади Китаю.
12 серпня влада КНР стягнула збройні сили до Гонконгу.
В кінці серпня поточного року там відбулися зіткнення між силовиками і протестувальниками, спецпризначенці застосовували сльозогінний газ і кийки, а мітингувальники кидали у них каміння і пляшки.
В середині вересня поліція Гонконгу застосувала проти учасників чергової хвилі протестів водомети.
У жовтні на кровопролитному протесті помітили український прапор.
У Гонконзі в ніч на 18 листопада спалахнули запеклі бої біля будівлі Політехнічного університету, де забарикадувалися близько двохсот протестувальників студентів.
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