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2 грудня • оновлено в 11:13
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Китай запровадив жорсткі санкції проти США

4.8т
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Китай запровадив санкції проти США і призупинив розгляд запитів на вхід американських кораблів до Гонконгу.

Санкції введено стосовно американської правозахисної організації Human Rigths Watch. Про це у понеділок в ході брифінгу заявила офіційна представниця МЗС КНР Хуа Чуньїн, передає "РИА Новости". Також штрафи введені проти інших неурядових організацій – National Democratic Institute і Freedom House.

У Китаї стверджують, що їхні дії – це відповідь на два закони, які підписав президент США Дональд Трамп. Згідно з ними, США щороку переглядатимуть торговельні відносини з Гонконгом, а також санкції проти тих, хто, на думку Вашингтона, порушує там права людини. Також ці закони забороняють поставку до Гонконгу певного поліцейського екіпірування.

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"Нещодавно США ухвалили закон "Про захист прав людини і демократії у Гонконзі", ігноруючи протест Китаю. Це стало серйозним порушенням міжнародного права і основних норм міжнародних відносин, а також втручанням у внутрішні справи КНР, Пекін у цьому плані висловив свій рішучий протест. У відповідь на це Китай ухвалив рішення ввести санкції стосовно низки американських неурядових організацій, включаючи NDI, HRW, Freedom House", – заявила дипломатка.

Китай ударив санкціями по США

Китай ударив санкціями по США

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Андрій Довгань
Тема
торгові війни
Місце
Китай
Тег
санкции
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асп асп
асп асп
Китайцы КРАСАВЧИКИ! Не первый раз гоняют СиШеА как паршивую собаку.
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0
0
Григорьевич Анатолий
Григорьевич Анатолий
А кто-нибудь читает коменты под статьями Обозревателя? В них ведь нет никакого смысла! Просто лапти плюются и все, как правило даже через губу не в состоянии переплюнуть! Украинцы даже и не реагируют, а те - отрабатывают ЗП и все! Зачем это все нам читать?
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2
5
Хо Хол
Хо Хол
Григорьевич Анатолий, так не читай, тyпицa)))
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5
2
Wick John
Wick John
Григорьевич Анатолий, нерабы не реагируют т.к кураторы перестали им платить
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6
2
Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Китай и раися братья навеки
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1
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