Китай запровадив жорсткі санкції проти США

Китай запровадив санкції проти США і призупинив розгляд запитів на вхід американських кораблів до Гонконгу.

Санкції введено стосовно американської правозахисної організації Human Rigths Watch. Про це у понеділок в ході брифінгу заявила офіційна представниця МЗС КНР Хуа Чуньїн, передає "РИА Новости". Також штрафи введені проти інших неурядових організацій – National Democratic Institute і Freedom House.

У Китаї стверджують, що їхні дії – це відповідь на два закони, які підписав президент США Дональд Трамп. Згідно з ними, США щороку переглядатимуть торговельні відносини з Гонконгом, а також санкції проти тих, хто, на думку Вашингтона, порушує там права людини. Також ці закони забороняють поставку до Гонконгу певного поліцейського екіпірування.

"Нещодавно США ухвалили закон "Про захист прав людини і демократії у Гонконзі", ігноруючи протест Китаю. Це стало серйозним порушенням міжнародного права і основних норм міжнародних відносин, а також втручанням у внутрішні справи КНР, Пекін у цьому плані висловив свій рішучий протест. У відповідь на це Китай ухвалив рішення ввести санкції стосовно низки американських неурядових організацій, включаючи NDI, HRW, Freedom House", – заявила дипломатка.

Китай ударив санкціями по США

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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