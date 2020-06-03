У Києві до боржників за воду надішлють колекторів і відключатимуть від послуг

"Київводоканал" звертатиметься до колекторів, аби повертати гроші, які заборгували люди. Мова йде про тих, хто заборгував понад тисячу гривень або не платив понад рік.

А тим, хто не може, або не хоче заплатити, взагалі відключатимуть послуги. Про це повідомили у "Сніданку з 1+1". Такі права комунальникам дав закон.

"Тепер договір і закон передбачають, що можуть обмежувати або зовсім відключати від водопостачання, водовідведення і всіх інших послуг", – сказав директор аналітичного центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

Борги за ЖКГ в Україні

Крім того, у столиці стягувати борги почнуть колектори. "Товариство змушене звертатись до послуг професійних організацій для збільшення ефективності своєї роботи", – йдеться у повідомлення "Київводоканалу".

"Київводоканал" у відповідь на запит програми підтвердив, що зовсім незабаром почне співпрацювати з професійними повертальниками боргів. Адже населення винне організації значну суму.

"Станом на 1 квітня 2020 року заборгованість населення міста Києва перед товариством за спожиті послуги з централізованого постачання та відведення води становить 566 мільйонів 180 тисяч гривень", – зазначається у відповіді.

Кого не чіпатимуть

При цьому за 80% боргу відповідальна лише одна десята частина споживачів. Саме заради них передусім і укладає угоду з колекторами "Київводоканал": "Відповідні дії буде застосовано лише до так званих злісних неплатників, чий борг перед Товариством перевищує 1000 гривень або які не здійснювали оплати за спожиті послуги понад один рік".

При цьому обіцяють не чіпати тих, хто не платив за воду під час карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в першому читанні ухвалили законопроєкт №2458, в одній зі статей якого пропонували дозволити комунальним постачальникам зламувати будинки і квартири споживачів, щоб від'єднати послуги. Правда, комітет цю норму відхилив, а вже в другому читанні її виведуть із документа.

Київводоканал збирається підвищити тарифи на водопостачання і водовідведення у 2021 році майже на 20%.

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