У Німеччині відреагували на слова Гончарука про передачу "Укрзалізниці" в управління

Німецький національний залізничний оператор Deutsche Bahn AG не планує брати в управління "Укрзалізницю", як про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Експерти Deutsche Bahn консультуватимуть УЗ, а не керуватимуть нею. Про це в німецькій компанії повідомили Deutsche Welle у четвер, 23 січня.

"DB Engineering & Consulting – консалтингова компанія у складі Deutsche Bahn, що працює над проєктами в сферах інфраструктури, мобільності й транспорту – консультуватиме й підтримуватиме "Укрзалізницю" в підприємницьких і технічних питаннях", – наводить видання відповідь компанії.

Саме про це, за інформацією німецької сторони, йдеться в "попередній угоді", підписаній 22 січня у Давосі, де триває Всесвітній економічний форум.

"Укрзалізниця"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з представниками найбільшого залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn. Його фото з іграшковим потягом викликало ажіотаж у мережі.

У середу, 22 січня, Міністерство інфраструктури України підписало "Меморандум про взаєморозуміння" з найбільшим залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn. Цей альянс є логічним продовження плану реструктуризації "Укрзалізниці", який анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2019 року.

Влада України ухвалила рішення віддати "Укрзалізницю" в управління на 10 років національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG. Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

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