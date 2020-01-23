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23 січня • оновлено в 16:54
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У Німеччині відреагували на слова Гончарука про передачу "Укрзалізниці" в управління

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Німецький національний залізничний оператор Deutsche Bahn AG не планує брати в управління "Укрзалізницю", як про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Експерти Deutsche Bahn консультуватимуть УЗ, а не керуватимуть нею. Про це в німецькій компанії повідомили Deutsche Welle у четвер, 23 січня.

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"DB Engineering & Consulting – консалтингова компанія у складі Deutsche Bahn, що працює над проєктами в сферах інфраструктури, мобільності й транспорту – консультуватиме й підтримуватиме "Укрзалізницю" в підприємницьких і технічних питаннях", – наводить видання відповідь компанії.

Саме про це, за інформацією німецької сторони, йдеться в "попередній угоді", підписаній 22 січня у Давосі, де триває Всесвітній економічний форум.

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з представниками найбільшого залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn. Його фото з іграшковим потягом викликало ажіотаж у мережі.

  • У середу, 22 січня, Міністерство інфраструктури України підписало "Меморандум про взаєморозуміння" з найбільшим залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn. Цей альянс є логічним продовження плану реструктуризації "Укрзалізниці", який анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2019 року.

  • Влада України ухвалила рішення віддати "Укрзалізницю" в управління на 10 років національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG. Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

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Читайте всі новини по темі "Економічний форум в Давосі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Економічний форум в Давосі "Укрзалізниця"
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Німеччина
Тег
Укрзалізниця
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
А, сьогодні день відчинених дверей для тролляндії.... Адеквати коментувати не можуть.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Домбровска Катерина, свидомые адекваты? Оксюморон!
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
А ничего что это стратегическое?
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hunt andres
hunt andres
Твою ж мать!)))) Не случилось перемоги. И то - кому ж охота таким гуаном управлять)
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