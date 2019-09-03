"Карликовий бюджет Путіна": розкрито секрет, де Росія бере кошти на армію

Росія постійно занижує "гласні" об'єми свого військового бюджету, завдяки чому при нібито невеликих обсягах ухитряється постійно анонсувати нові озброєння.

До таких висновків прийшли журналісти Die Zeit, що проаналізували масштаб нарощування країною-агресором своїх озброєнь, пише "Инопресса".

У матеріалі йдеться, що США володіють найбільшим військовим бюджетом, рівним $649 млрд. Російський військовий бюджет Стокгольмський інститут дослідження проблем світу (SIPRI) оцінюється в близько $61,4 млрд. Це навіть менше військового бюджету Франції ($63,8 млрд).

"Як президенту Путіну вдається постійно анонсувати нові бойові системи, проводити гігантські вчення і здійснювати випробування ядерних силових установок, якщо на папері він витрачає на всю армію тільки 61 млрд доларів? Абсолютно просто: завдяки креативній бухгалтерії. Російський уряд систематично занижує свої витрати на оборону", – стверджує видання.

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Німецькі журналісти називають три причини, які можуть пояснити це явище:

Перевага рубля

"Російська армія закуповує озброєння майже виключно на вітчизняному ринку. Оборонні компанії здебільшого перебувають під державним контролем, продажі здійснюються в рублях – часто нижче за вартість, по якій ті ж самі виробники пропонують свою зброю іншим країнам", – наголошує автор матеріалу Міхаель Туманн.

Тіньові бюджети

"На відміну від західних країн, російський парламент нехтує будь-яким контролем над оборонним бюджетом, каже російський військовий експерт Олександр Гольц. Оскільки уряд не повинен звітувати, воно може змінювати дані в залежності від адресата. Так, за словами Гольця, дані про військові витрати, які Росія англійською мовою надає ООН, значно нижчі за ті, які вказані в російському та державному бюджеті. Деякі витрати на оборону і зовсім не розголошуються", – йдеться в статті.

Безліч російських армій

"Водночас такі країни, як Франція, перераховують у військовому бюджеті навіть свою національну поліцію, жандармерію, Росія не враховує різні види збройних сил, а їх не мало. Свої війська є у міністерства внутрішніх справ, ФСБ, міністерства транспорту і МНС", – вказує видання.

Німецьке видання пише, що заниження витрат на оборону – це частина гібридної війни.

"Адже для того, щоб говорити, що Росія лише реагує на нарощування озброєнь Заходом і блокаду, Путіну потрібен карликовий бюджет на папері. І, судячи з того, що ці дані беззастережно запозичуються такими серйозними інститутами як SIPRI, цей план уже спрацював", – констатує Die Zeit.

Розкрився секрет російських оборонних бюджетів

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський військово-промисловий комплекс не впорався з виробництвом новітнього танка Т-14 "Армата", змінивши пріоритет на модернізацію старих зразків бронетехніки. Про це написав військовий експерт і публіцист Михайло Жирохов.

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