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Кардинальний поворот долара в Україні: аналітик озвучив несподіваний прогноз

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Курс долара з 20 до 27 липня знизиться з 25,8 до 25,6 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. При цьому до парламентських виборів більшість експертів, в тому числі і Іосуб, очікували незначну девальвацію гривні.

"Гривня відреагувала на попередні дані виборів досить впевнено, долар з п'ятниці подешевшав на міжбанку та готівковому ринку на 5-10 копійок. На цього тижня ми очікуємо незначного зниження долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 25,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,6/25,9 грн", – прогнозує аналітик.

Курс долара

Курс долара

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Біткоїн зіткнувся з новою загрозою: аналітики дали прогноз курсу

На минулому тижні запізнюється офіційний курс долара до гривні ще показав зростання, на інших же сегментах валютного ринку долар знизився на 0,2-0,6%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар гривня курс валют
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