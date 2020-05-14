Кабмін звільнив голову Держрезерву України

Кабінет Міністрів України звільнив голову Державного агентства резерву України Ярослава Погорілого.

Розпорядження про це від 13 травня за підписом прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля опубліковане на сайті уряду.

На посаду Погорілий був призначений 27 листопада 2019 року.

Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Держрезерву призначено заступника голови зазначеного агентства Микиту Барабаша.

Як повідомляв OBOZREVATEL, високопосадовця Держрезерву затримали під час спроби дати хабара голові відомства Ярославу Погорілому.

Медичні маски, які зберігалися на складах Державного агентства резерву України, закупив іще уряд Юлії Тимошенко у 2009-2010 роках у період епідемії свинячого грипу.

На складах Державного агентства резерву України ще з минулого століття зберігаються протигази для коней.

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