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14 травня • оновлено в 16:56
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Кабмін звільнив голову Держрезерву України

3.6т
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Кабінет Міністрів України звільнив голову Державного агентства резерву України Ярослава Погорілого.

Розпорядження про це від 13 травня за підписом прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля опубліковане на сайті уряду.

На посаду Погорілий був призначений 27 листопада 2019 року.

Кабмін звільнив голову Держрезерву України

Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Держрезерву призначено заступника голови зазначеного агентства Микиту Барабаша.

Як повідомляв OBOZREVATEL, високопосадовця Держрезерву затримали під час спроби дати хабара голові відомства Ярославу Погорілому.

Медичні маски, які зберігалися на складах Державного агентства резерву України, закупив іще уряд Юлії Тимошенко у 2009-2010 роках у період епідемії свинячого грипу.

На складах Державного агентства резерву України ще з минулого століття зберігаються протигази для коней.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
звільнення
Місце
Україна
Тег
Державне агентство резерву України (Держрезерв)
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Грищук Руслан
Грищук Руслан
Звільнили, але - кримінальне провадження не відкрите, ніхто не покараний, слідство не ведеться і зерно вже не повернеться.
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Економіка Ринки та компанії

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