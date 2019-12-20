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20 грудня • оновлено в 11:58
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/ Ринки та компанії

Кабмін залишив українців без грошей: ексгубернатор розповів про наслідки скандального рішення

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В Україні будівельні компанії, підрядники, які отримували замовлення від держави під кінець року, фактично залишилися ні з чим. Кабінет міністрів несподівано вирішив відмовитися від фінансування незахищених статей бюджету – план із надходжень зірвали, і грошей немає.

Як заявив у коментарі OBOZREVATEL Максим Степанов, держава таким кроком ризикує повністю втратити довіру бізнесу. Зазначає, левову частку платежів (приблизно 80%) залишають на кінець року. Компанії в першій половині 2019-го вигравали тендери, надавали послуги й планували в грудні отримати зароблені гроші. А в підсумку без будь-якого попередження, з Telegram-каналів вони дізналися, що їхню роботу не оплатять вчасно.

"Наприклад, візьмемо будівельні компанії. Вони закупили матеріали, інвестували в обладнання, закрили проєкт... І в грудні чекали на зароблене. А тут виявляється, що фінансування припиняється. Там працює чимало людей, а отже це заробітні плати, податки... Є, наприклад, Державний фонд регіонального розвитку. З нього фінансують, зокрема, будівництво шкіл і лікарень. Причому, частину грошей на таке капітальне будівництво дає місцевий бюджет, а частину – державний. На місцях свою частку виділили. А держава повністю свої зобов'язання не виконає, тому що фінансування програми припинено", – розповідає Максим Степанов.

Максим Степанов

Максим Степанов

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В результаті можуть зірвати терміни здачі об'єктів в експлуатацію, українці, які працюють на підрядників, ризикують залишитися без зарплат, а бізнес надалі може зовсім відмовитися від участі в тендерах, наприклад, на будівництво доріг.

Водночас Максим Степанов упевнений: Кабінет міністрів розумів, що бюджет не зможуть виконати і коштів не вистачить, ще кілька місяців тому. Однак за цей час не знайшли додаткових джерел фінансування і навіть заздалегідь не попередили, що збираються припинити фінансування.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні план надходжень до бюджету з січня до грудня провалили. Казна недоотримала приблизно 105 млрд грн. Це абсолютний антирекорд за останні кілька років. Тільки митниця, згідно з даними статистики, не виконала план на 46,6 млрд грн, а податкова – на 37,9 млрд грн.

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Автор
Володимир Іванов Володимир Іванов
Тема
Держбюджет-2019
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України бюджет
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Стерлик Владимир
Стерлик Владимир
молодцы зелебобики !чем глубже яму выкопаете,тем легче будет вас закопать!
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Николаев Олег
Николаев Олег
Надо вернуть дотационный Харьков России и денег будет дофига.
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Зато ввп растет круче всех в мире. Правда, только в рагульской экономике средства полученные в долг под проценты считают приростом ввп.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
ХОЗЯИН хOXЛОВ, не только в paгульской, в шпротной экономике так же
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