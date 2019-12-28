Кабмін вирішив закрити дірку в бюджеті кредитом від держбанків: розкрита оборудка

Укргазбанк разом з Ощадбанком в кінці грудня видали кредити 16 державним підприємствам (левова частка суми дісталася "Нафтогазу") для того, щоб вони зробили в бюджет країни ті платежі, які планувалися на наступний рік.

Як розповіло OBOZREVATEL високопоставлене джерело в Кабміні, фактично, уряд в наказовому порядку зобов'язав два цих банку видати гроші підприємствам. Ні про яку незалежність фінансових установ в даному випадку мова не йде. "ПриватБанк не стали чіпати, тому що там зараз хаос в правлінні, в Укрексімбанку ще важча ситуація, тому вся ноша дісталася "Укргаз" і "Ощаду", – розповідає джерело.

Чому це погано:

уряд втручається в роботу державних банків і порушує принцип незалежності роботи фінансових установ;

бюджет поповнюють кредитами, а не реальними надходженнями;

банки ризикують отримати проблеми з балансом.

Кабінет міністрів поповнив бюджет країни за рахунок кредитів з державних банків. Повертати позичені гроші планували за рахунок виплати виграних у Росії $ 2,9 млрд. "Росія планувала надіслати гроші в понеділок. А у нас зробили 30 і 31 число небанківськими днями. Тобто платіж не пройшов би. Тому Росію довелося просити раніше перевести гроші. Якщо б переказ зірвався, у державних банків виникли б серйозні проблеми з балансом", – розповідає джерело.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні план надходжень до бюджету з січня по грудень провалили. Казна недоотримала близько 105 млрд грн. Це абсолютний антирекорд за останні кілька років. Тільки митниця, згідно з даними статистики, не виконала план на 46,6 млрд грн, а податкова – на 37,9 млрд грн.

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