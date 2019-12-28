Головна Новини
28 грудня • оновлено в 14:42
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Кабмін вирішив закрити дірку в бюджеті кредитом від держбанків: розкрита оборудка

532
Читати матеріал російською

Укргазбанк разом з Ощадбанком в кінці грудня видали кредити 16 державним підприємствам (левова частка суми дісталася "Нафтогазу") для того, щоб вони зробили в бюджет країни ті платежі, які планувалися на наступний рік.

Як розповіло OBOZREVATEL високопоставлене джерело в Кабміні, фактично, уряд в наказовому порядку зобов'язав два цих банку видати гроші підприємствам. Ні про яку незалежність фінансових установ в даному випадку мова не йде. "ПриватБанк не стали чіпати, тому що там зараз хаос в правлінні, в Укрексімбанку ще важча ситуація, тому вся ноша дісталася "Укргаз" і "Ощаду", – розповідає джерело.

Чому це погано:

  • уряд втручається в роботу державних банків і порушує принцип незалежності роботи фінансових установ;

  • бюджет поповнюють кредитами, а не реальними надходженнями;

  • банки ризикують отримати проблеми з балансом.

Кабмін вирішив закрити дірку в бюджеті кредитом від держбанків: розкрита оборудка

Новини
Зеленський знайшов "щура" в "Слузі народу": як нардепи розпиляли бюджет

Кабінет міністрів поповнив бюджет країни за рахунок кредитів з державних банків. Повертати позичені гроші планували за рахунок виплати виграних у Росії $ 2,9 млрд. "Росія планувала надіслати гроші в понеділок. А у нас зробили 30 і 31 число небанківськими днями. Тобто платіж не пройшов би. Тому Росію довелося просити раніше перевести гроші. Якщо б переказ зірвався, у державних банків виникли б серйозні проблеми з балансом", – розповідає джерело.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні план надходжень до бюджету з січня по грудень провалили. Казна недоотримала близько 105 млрд грн. Це абсолютний антирекорд за останні кілька років. Тільки митниця, згідно з даними статистики, не виконала план на 46,6 млрд грн, а податкова – на 37,9 млрд грн.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Держбюджет-2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Володимир Іванов Володимир Іванов
Тема
Держбюджет-2019
Місце
Україна
Тег
"Ощадбанк"
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Meyer Kurt
Meyer Kurt
Раніше, пам'ять останніх років, пенсію за січень наступного року платили перед Новим Роком. І тільки в цьому році не платять. Дякуйте Зеленському!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги