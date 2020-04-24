Кабмін вирішив забирати 50% прибутку держкомпаній в бюджет – нардеп

Компанії, в яких держава володіє більше 50% акцій, мають перераховувати до держбюджету прибуток на рівні 50%.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 24 квітня, повідомив в Telegram народний депутат від фракції "ЄС" Олексій Гончаренко за підсумками засідання.

"Кабмін затвердив норматив частини прибутку підприємств, де держава має більше 50% акцій, який направляєте на сплату дивідендів (тобто зараховується до Держбюджету)", – написав він.

Нардеп уточнив, що базовий норматив – 50%. Винятком стануть "Укренерго" і "Укргідроенерго" – 30%, "ПриватБанк" – 75%, "Нафтогаз" – 95%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр інфраструктури Владислав Криклій запропонував переглянути політику дивідендів для держкомпаній в транспортній галузі.

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