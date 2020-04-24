Головна Новини
24 квітня • оновлено в 21:38
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Кабмін вирішив забирати 50% прибутку держкомпаній в бюджет – нардеп

1.5т
Читати матеріал російською

Компанії, в яких держава володіє більше 50% акцій, мають перераховувати до держбюджету прибуток на рівні 50%.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 24 квітня, повідомив в Telegram народний депутат від фракції "ЄС" Олексій Гончаренко за підсумками засідання.

Кабмін вирішив забирати 50% прибутку держкомпаній в бюджет – нардеп

"Кабмін затвердив норматив частини прибутку підприємств, де держава має більше 50% акцій, який направляєте на сплату дивідендів (тобто зараховується до Держбюджету)", – написав він.

Нардеп уточнив, що базовий норматив – 50%. Винятком стануть "Укренерго" і "Укргідроенерго" – 30%, "ПриватБанк" – 75%, "Нафтогаз" – 95%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр інфраструктури Владислав Криклій запропонував переглянути політику дивідендів для держкомпаній в транспортній галузі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Теги
"Укренерго" НАК "Нафтогаз" ПриватБанк Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,8 мільйони осіб, загинули – понад 194 тисячі.

  • Шмигаль оголосив 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень в Україні.

  • Ізраїльський препарат від коронавирусу дав приголомшливий результат: є перші врятовані.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • У США припинили використовувати препарат, яким лікують коронавірус в Україні. Він вбиває людей!

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги