Інтернет в Україні виявився одним з найдешевших у світі: результати дослідження

Україна посіла друге місце у світі серед країн з найдешевшим інтернетом.

При цьому в 2019 році ми були на першому місці. Про це свідчить дослідження, яке провели британська компанія BDRC Continental і провайдер Cable.co.uk.

В середньому місяць підключення до інтернету в Україні коштує 159 гривень ($6,64). Найдешевший тарифний план становить 75 гривень ($3,13), а найдорожчий – 311,5 грн ($13). На перше місце в цьому році вийшла Сирія – там послуга в середньому обходиться в $6,60. На третьому місці – Росія ($7,35).

Вартість інтернету в Україні cable.co.uk

Країни з найдешевшим інтернетом cable.co.uk

У США, щоб користуватися інтернетом, в середньому щомісяця доведеться платити $50. А найдорожчий інтернет у світі у жителів Ємену (мінімальна ціна – $126, середня – $2466, максимальна – 8333) та Еритреї ($251, $2666 і $15051 відповідно). Зазначимо, що Ємен та Еритрея – одні з найбідніших країн у світі.

Країни з найдорожчим інтернетом cable.co.uk

Інтернет в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський анонсував підписання меморандуму, в рамках якого планується покрити всю територію країни мобільним інтернетом.

У рейтингу за березень 2019 року Україна опинилася на четвертому місці в рейтингу країн з найдешевшим мобільним інтернетом в світі.

У вівторок, 7 січня, в США ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink.

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