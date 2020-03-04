Кабмін Шмигаля: хто такий очікуваний прем'єр і як зміниться життя українців

Ймовірний новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль прийшов у політику з бізнесу. Його нібито запросили до влади люди з Офісу президента. Свою першу політичну співбесіду він проходив одразу в президента Зеленського.

Особливих змін із новим призначенням прем'єра ні нардепи, ні опитані експерти не очікують. Однак подібні політичні перестановки в будь-якому разі вплинуть на всіх українців.

Детальніше про те, що може змінити ротація в Кабміні, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Чого чекати від Кабміну Шмигаля?

Сам майбутній прем'єр цілком задоволений результатами роботи Олексія Гончарука. Мовляв, за пів року справжній результат показати не можна, але навіть і за цей час прем'єр продемонстрував "покращення", розповів Шмигаль у інтерв'ю на телеканалі ZIK.

Децентралізація – розвиватимуть наявну модель. Територіальний устрій в Україні, бюджетна децентралізація, зважаючи на слова майбутнього прем'єр-міністра, – це правильний шлях розвитку.

Денис Шмигаль

Серед усіх заяв із економічного блоку йшлося тільки про залучення інвестицій. Шмигаль привітав програму кредитування за зниженими ставками й говорив про те, що Україна має стати економічним хабом із максимально привабливими для інвесторів умовами роботи.

Співрозмовники OBOZREVATEL у владі розповідають: Шмигаль справді є кандидатом "з ринку", його відібрали кадровики, у нього незаплямована репутація. Так, добре розуміє, що потрібно бізнесу, має навички менеджера, зможе налагодити прозорі механізми та зрозумілу економічну політику. Гончарук же виявився неготовим до своєї посади. Він вирішив вчитися в процесі роботи, але припустився дуже багатьох помилок. Детальніше про них можна прочитати тут.

Шмигаль – хороший менеджер, розумний економіст без чіткого політичного забарвлення. Він не стане займатися популізмом. Такий собі баланс між досвідом і "новими обличчями". За своїми поглядами він, як і попередник, радше нагадує ліберала. Так, Шмигаль підтримує вільне курсоутворення, виступає за конкурентні умови для бізнесу.

Головне, що доведеться вирішити новому прем'єру: чи реально взагалі реалізувати програму "Слуги народу". Зростання ВВП в 40%, яке відверто називають нереалістичним навіть самі "слуги", – нездійсненне завдання.

З чим доведеться впоратися Шмигалю:

збільшення бюджетних надходжень – план зірвали в 2019-му і не виконують у 2020-му;

створення робочих місць завдяки розвитку промисловості (Кабмін для цього може створити умови для бізнесу);

подолання корупції на митниці;

реалізація обіцяної диджиталізації – перенесення державних послуг в онлайн;

скорочення тарифів на комунальні послуги для населення;

продовження співпраці з МВФ.

З останнім пунктом справді є зволікання. Фонд ще кілька днів тому позитивно оцінював перспективу отримання наступного траншу, але в березні, ймовірно, йому доведеться домовлятися вже з новою виконавчою владою.

А за інформацією OBOZREVATEL, зміниться не тільки прем'єр, а й міністр фінансів, який також має право підпису під час укладання угод. Аналітик Єгор Комов впевнений: тривалої затримки через кадрові рішення не буде, а надалі така ситуація може піти навіть на користь.

"Думаю, Гончарук свій кредит довіри частково вичерпав. Якщо будуть позитивні очікування, звісно, це і на інвестиції вплине, і на довіру кредиторів. Це тільки перший крок. Потрібна конкретна програма, покрокова. Бізнес, українці, інвестори – усі повинні розуміти, що і як робиться, як ми будемо досягати економічного зростання, завдяки чому та в які терміни. Якщо Шмигаль зможе це продемонструвати, після цього побачимо й економічне зростання тільки на позитивних очікуваннях", – спрогнозував експерт.

З ким пов'язують Дениса Шмигаля?

У ЗМІ можна знайти десятки згадок про те, що Шмигаля лобіював Ілля Павлюк – наближений до "Слугу народу" підприємець. Ще одна версія заснована на колишньому місці роботи можливого прем'єра – компанії ДТЕК. Мовляв, очевидний зв'язок із бізнесменом Рінатом Ахметовим.

Сам політик обидві заяви спростовує. Мовляв, у ДТЕК потрапив за конкурсом, та й очолював всього лише Бурштинську ТЕС. Спілкувався з менеджментом компанії, а ось із самим Рінатом Ахметовим навіть не знайомий.

Денис Шмигаль

Також у одному з інтерв'ю він відповів на звинувачення в зв'язках з Павлюком. Його, як стверджує сам Шмигаль, він також не знає. "Не знаю такої особи, і ніхто мені не представлявся як людина Павлюка. Мені ці питання вже ставили, що десь було таке звинувачення, я відразу сказав: такої людини не знаю. І дотепер нічого не змінилося – я з Павлюком так і не познайомився", – заявив він УНІАН.

Варто зазначити, що Дениса Шмигаля призначили на посаду глави Міністерства розвитку громад і територій України, яку звільнила Альона Бабак. Але якщо та була просто членкинею уряду, то Шмигаля відразу зробили віцепрем'єром. Тобто в разі відставки Гончарука він автоматично стає виконувачем обов'язків.

Хто потрапить у новий Кабмін?

Новим міністром економіки має стати Жуковський Роман Сергійович, який працює у Світовому банку. Тимофій Милованов, чинний міністр економічного розвитку, буде міністром аграрної політики.

Роман Жуковський LIGA.net

Мінфін очолить Уманський Ігор Іванович, колишній перший заступник міністра фінансів України.

Ігор Уманський ГолосUA

Міністерство енергетики та екології також має змінити керівника, його кандидатура поки не називається.

Ігор Користильов, імовірно, стане міністром промислового розвитку й оборонного комплексу.

Главу МЗС Вадима Пристайка може замінити чинний віцепрем'єр із питань євроінтеграції Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба РБК-Україна

Очільником Міноборони може стати генерал-лейтенант Андрій Таран.

Андрій Таран новини України

Мінсоцполітики Зеленський запропонував довірити Марині Лазебній.

Марина Лазебна ГолосUA

Міністерство молоді та спорту може очолити Вадим Гутцайт, директор відповідного департаменту Київської міської державної адміністрації.

Вадим Гутцайт Вікіпедія

Кандидатом на крісло глави МОЗ називають Іллю Ємця, міністра охорони здоров'я часів Віктора Януковича.

Щоправда, крапка у призначенні міністрів поки що не поставлена. Джерела передають різні версії: хтось уже відмовився, хтось торгується за інші посади. Остаточний склад уряду буде відомий вже найближчими днями. А ось щодо прем'єра, здається, вже все вирішено.

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