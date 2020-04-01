Грошей вистачить на півтора-два роки: експерт дав невтішний прогноз для Росії

Низька ціна на нафту марки Urals, 13 доларів за барель, спричинить за собою не тільки скорочення надходжень до російського бюджету, а й до Фонду національного добробуту теж.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський нафтовий експерт Михайло Крутіхін. За його словами, бюджет РФ зверстаний з ціни на нафту 42,40 долари, що втричі більше реальної.

"Скорочення обсягу нафти спричинить за собою не просто скорочення надходжень до бюджету, а й до Фонду національного добробуту теж. Щоб виконати бюджет, потрібно з цього Фонду брати гроші. Бюджет зверстаний з ціни на нафту 42,40 долара, що втричі більше реальної, і вся різниця поглинатиметься із Фонду. Дехто каже, що його вистачить на 6-10 років, а дехто, що на півтора-два роки", – запевнив Крутіхін.

Російський рубль

За його словами, через падіння цін на нафту, скорочується розмір запасів, які можна рентабельно добувати із землі.

"До кризи говорили, що приблизно 30% від усієї нафти, що залишилася у Росії – це рентабельна нафта, з якої можна отримувати прибуток. А решта – це важко видобувна нафта. Щоб отримувати з неї якийсь прибуток, компанії повинні мати на виході ціни 65- 85 доларів за барель. Таких цін зараз нема. Нафта є, але взяти її економічно неможливо. А якщо ціни падають, значить замість 30%, добуватимуть тільки 20", – підсумував Крутіхін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайло Крутіхін запевнив, що ціни на нафту в найближчі два місяці підуть вниз через цінові війни між конкурентами і постачальниками нафти.

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