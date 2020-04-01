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1 квітня • оновлено в 21:38
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/ Ринки та компанії

Грошей вистачить на півтора-два роки: експерт дав невтішний прогноз для Росії

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Низька ціна на нафту марки Urals, 13 доларів за барель, спричинить за собою не тільки скорочення надходжень до російського бюджету, а й до Фонду національного добробуту теж.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський нафтовий експерт Михайло Крутіхін. За його словами, бюджет РФ зверстаний з ціни на нафту 42,40 долари, що втричі більше реальної.

"Скорочення обсягу нафти спричинить за собою не просто скорочення надходжень до бюджету, а й до Фонду національного добробуту теж. Щоб виконати бюджет, потрібно з цього Фонду брати гроші. Бюджет зверстаний з ціни на нафту 42,40 долара, що втричі більше реальної, і вся різниця поглинатиметься із Фонду. Дехто каже, що його вистачить на 6-10 років, а дехто, що на півтора-два роки", – запевнив Крутіхін.

Російський рубль

Російський рубль

За його словами, через падіння цін на нафту, скорочується розмір запасів, які можна рентабельно добувати із землі.

"До кризи говорили, що приблизно 30% від усієї нафти, що залишилася у Росії – це рентабельна нафта, з якої можна отримувати прибуток. А решта – це важко видобувна нафта. Щоб отримувати з неї якийсь прибуток, компанії повинні мати на виході ціни 65- 85 доларів за барель. Таких цін зараз нема. Нафта є, але взяти її економічно неможливо. А якщо ціни падають, значить замість 30%, добуватимуть тільки 20", – підсумував Крутіхін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайло Крутіхін запевнив, що ціни на нафту в найближчі два місяці підуть вниз через цінові війни між конкурентами і постачальниками нафти.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Світові ціни на нафту Криза в Росії російська економіка
Особа
Михайло Крутіхін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Перемога скоро
Перемога скоро
Кастрюлеголовые, тут сегодня первоапрельская новина про пророчества финалиста "Битвы экстрасенсов" была. Так вот это примерно такая же смешная шутка, как шесть лет cpaть себе в шаровары и говорить об этом, а потом один раз сказать, но не обocpaться. :)
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Сверхоптимистический прогноз.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Где вы этих экспертов берёте? Хорошо хоть российского блогера Эль Мюрид (на самом деле рассовый х0хол Несмиян Анатолий Евгеньевич) не цитируете.
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