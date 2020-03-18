Украинские власти должны помочь бизнесу, который был вынужден полностью остановить свою работу в связи с принятыми ограничительными мерами по недопущению распространения и заражения коронавирусом COVID-19.

Хотел бы донести два тезиса. Первый – если предположить, что карантин продлят и после 3 апреля, большинству компаний будет крайне сложно встать с колен, если это вообще будет возможным.

Я безусловно поддерживаю те решения, которые принимаются государством относительно карантина, но я настаиваю на том, что сейчас нужно активно думать и принимать решения по поводу новой стратегии, по которой наше общество будет жить во время его действия.

Карантин однозначно должен продолжаться, но он должен приобрести другую форму. Необходимо учится на опыте других стран, которые устанавливают жесткие ограничения для той возрастной группы людей, которые в первую очередь находятся в зоне риска. Для этой категории людей нужно устраивать беспрецедентные меры по обеспечению карантина, и поддерживать их всеми возможными способами.

Карантин в Украине

Что касается бизнеса, то его нужно открывать – потому что ни наша экономика, ни социальная сфера не выдержит таких ограничений. Необходимо создать такую стратегию, чтобы бизнес работал и договариваться о формате, когда часть дохода будет выделяться на нужды нашей системы здравоохранения.

Второй тезис – если карантин будет продлен, а вероятность этого высока, я категорически настаиваю на том, чтобы государство инициировало создание программы по беспроцентному кредитованию фонда заработной платы для того бизнеса, который остановился.

И хочу подчеркнуть – это не бесповоротная финансовая помощь от государства, а кредит, который необходимо возвращать. Бизнес тоже должен нести свою часть ответственности.

Помимо различных обязательств, по арендной плате, коммунальным платежам, содержание офиса и другим, есть еще выплата заработных плат сотрудникам. Если с первыми обязательствами еще есть какая-то возможность переговорить, договорится об отсрочке, то с сотрудниками другая ситуация.

Мы понимаем, что людям необходимы средства для существования - тем более в такой сложный период, когда в условиях массовых сокращений, нет возможности найти другую работу.

Работникам нечем платить зарплату

Каким я вижу решение обеспечения выплат заработных плат сотрудникам компаний, ведущим прозрачную финансовую деятельность: правительство получает данные с фискальной службы с полным объемом фонда заработной платы за полгода и начисляет средства на банковские карты сотрудников на период действия карантина.

И да, вряд ли может идти речь о выплате полной заработной платы, потому что государство сейчас тоже находится в сложном экономическом положении. Но хотя бы какую-то часть, чтобы люди во время действия карантина могли купить вещи первой необходимости.

Президенту, Правительству, Нацбанку, профильному комитету Верховной Рады и бизнесу нужно сесть за стол переговоров, чтобы найти решение этой проблемы.

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