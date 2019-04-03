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Долар подорожчає: яким буде курс гривні до кінця 2019-го

1.3тЧитати матеріал російською

Великий американський інвестиційний банк Morgan Stanley очікує, що в 2019 році курс національної валюти України знизиться щодо долара на 4 гривні.

Зокрема, до кінця цього року курс осяде до 31 грн/$, повідомляє "Новое время".

За прогнозами аналітиків, до кінця 2020 року українська валюта опуститься вже до 32,5 грн/$.

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У Morgan Stanley також очікують, що в 2019 році Національний банк України знизить облікову ставку до 16%, а в 2020-му – до 14%.

Аналітики інвестбанку передбачають зниження темпів зростання ВВП до 2,7% в 2019 році і 2,6% – у 2020-му.

Дефіцит поточного рахунку очікується на рівні 4% від ВВП у 2019-му і 3,6% – у 2020 році.

"Політична, макроекономічна невизначеність для інвестицій, підвищення тарифів на газ, висока інфляція, що стримує споживання домогосподарств", – зазначається в тезах Morgan Stanley про Україну.

Долар подорожчає: яким буде курс гривні до кінця 2019-го

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
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