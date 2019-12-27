У Путіна захотіли, щоб Зеленський зняв заборону на імпорт електрики з Росії

У Кремлі сподіваються, що Україна зніме заборону на імпорт електроенергії з Росії.

Про це повідомив міністр енергетики РФ Олександр Новак в інтерв'ю телеканалу "Россия 24", передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, Росія готова забезпечувати Україну електроенергією в необхідних обсягах.

"Ми готові забезпечувати і постачати електроенергію в необхідних обсягах, тим більше, що в Росії є надлишки електрики. Сподіваємося, що коли-небудь це рішення про заборону буде скасовано", – сказав Новак. На його думку, заборона на імпорт російської електроенергії "неконструктивна".

Крім того, міністр відзначив збільшення частки російського газу в Європі. Частка російського газу в Європі становить близько 45%, і вона збільшилася на кілька відсотків, заявив він.

Говорячи про видобуток нафти, Новак зазначив, що скорочення нафтовидобутку в рамках угоди ОПЕК + не вічний процес, і все одно колись треба буде ухвалювати рішення про вихід з угоди, щоб забезпечувати збереження частки РФ на ринку. Він висловив думку, що це рішення буде розглядатися цього року.

Росія запропонувала купувати у неї електроенергію

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення контролю цін на електроенергію в умовах недостатньої конкуренції. Він включає в себе заборону на продаж і постачання електроенергії, яка імпортується з Російської Федерації.

Після введення заборони на імпорт електрики з Росії за двосторонніми договорами, Україна буде закуповувати російську електроенергію під виглядом білоруської.

Колишній міністр енергетики, а зараз Глава Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков заявив, що автор ідеї почати імпорт електроенергії з Росії, народний депутат Андрій Герус маніпулює думкою громадськості, стверджуючи, що прийнятий парламентом законопроект №2233 цей імпорт забороняє.

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