Гончарук пішов на злочин? "Дефолт" від Кабміну може залишити українців без зарплат

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук міг порушити ч. 2 статті 364 ККУ (зловживання службовим становищем), вирішивши припинити фінансування бюджетних програм (крім захищених статей).

Більш того, за інформацією OBOZREVATEL, Гончарук наказав керівництву Державного казначейства повернути все не оплачені платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів. Таким чином, він може спробувати зробити вигляд, що не проведених платежів немає.

Таке рішення призведе до цілої низки наслідків:

бізнес по всій країні брав участь в тендерах на будівництво доріг, мостів, ремонт шкіл і т.д, в грудні розраховував отримати оплату, але залишиться ні з чим;

зарплати співробітників підприємств, які вигравали в тендерах від держави, виявилися під загрозою;

бізнес може зовсім втратити довіру до держава і перестати брати участь в тендерах через великих ризиків невиплат.

Головна причина, по якій Гончарук прийняв сумнівне рішення – повний зрив дохідної частини бюджету.

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Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні план надходжень до бюджету з січня по грудень провалили. Казна недоотримала близько 105 млрд грн. Це абсолютний антирекорд за останні кілька років. Тільки митниця, згідно з даними статистики, не виконала план на 46,6 млрд грн, а податкова – на 37,9 млрд грн.

Наприклад, в січні-грудні минулого року митниця зібрала 327,5 млрд грн, в цьому році за той же період планувала отримати 352 млрд грн, але отримала всього 305,8 млрд! Причин для такої тенденції кілька. У прес-службі Міністерства фінансів заявляють: все через високий курс гривні, відносно низьких обсягів імпорту і скорочення виробництва сигарет.

При цьому, крім економічних чинників, на ситуацію з надходження з митниці також впливає і контрабанда, упевнений керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. "Масова контрабанда, як йшла, так і йде", – впевнений він.

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