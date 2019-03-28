Голову "Укрнафти" звільнили: хто очолить одну из найбільших компаній

Акціонери "Укрнафти" (належить "Нафтогазу" і групі "Приват") прийняли рішення достроково звільнити голову правління компанії Марка Роллінса.

Він звільнить своє крісло 30 квітня 2019 го, повідомляє "Інтерфакс". Виконуючим обов'язки керівника компанії призначили Олега Геза.

Також акціонери змінили склад наглядової ради і дали згоду на покупку "Нафтогазом" 4 млрд куб.м газу, який здобула "Укрнафта". Олег Гез влаштувався в "Укрнафту" у 2016 році. Раніше він працював під керівництвом Фелікса Луньова, який зараз курує комерційним блоком "Укрнафти".

Олег Гез Укрнафта

На даний момент Гез займає посаду виконавчого віце-президента з питань збуту. Він закінчив Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за фахом управління проектами і консалтинг. Стажувався в Leeds Business School (Великобританія). Отримав ступінь сертифікованого бухгалтера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2018-го до рупнейшая нафто- і газовидобувна компанія України "Укрнафта" не допустила фахівців Державної аудиторської служби для перевірки

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