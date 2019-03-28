|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Ринки та компанії

Голову "Укрнафти" звільнили: хто очолить одну из найбільших компаній

1.1тЧитати матеріал російською

Акціонери "Укрнафти" (належить "Нафтогазу" і групі "Приват") прийняли рішення достроково звільнити голову правління компанії Марка Роллінса.

Він звільнить своє крісло 30 квітня 2019 го, повідомляє "Інтерфакс". Виконуючим обов'язки керівника компанії призначили Олега Геза.

Також акціонери змінили склад наглядової ради і дали згоду на покупку "Нафтогазом" 4 млрд куб.м газу, який здобула "Укрнафта". Олег Гез влаштувався в "Укрнафту" у 2016 році. Раніше він працював під керівництвом Фелікса Луньова, який зараз курує комерційним блоком "Укрнафти".

Олег Гез

Олег Гез

Укрнафта

Новини
Профсоюз Укрнафты будет митинговать против произвола Высшего совета правосудия⁩ – заявление

На даний момент Гез займає посаду виконавчого віце-президента з питань збуту. Він закінчив Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за фахом управління проектами і консалтинг. Стажувався в Leeds Business School (Великобританія). Отримав ступінь сертифікованого бухгалтера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2018-го до рупнейшая нафто- і газовидобувна компанія України "Укрнафта" не допустила фахівців Державної аудиторської служби для перевірки

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна
Теги
УкрнафтаНАК "Нафтогаз"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки