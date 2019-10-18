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18 жовтня • оновлено в 16:23
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Головні дороги України віддадуть у приватні руки: з яких почнуть

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В Україні можуть віддати в концесію Київську кільцеву дорогу і ряд трас на Заході України.

Про передачу держвласності в приватні руки сказав глава комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, передає "Інтерфакс - Україна".

"Ухвалення закону дозволить до кінця року запустити процес концесій як мінімум – портів "Херсон" і "Ольвія", а також деяких інших об'єктів дорожньої інфраструктури. Йдуть розмови про Київську кільцеву дорогу, частини трас на Заході України", – сказав він.

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Наталуха зазначив, що концесія стане одним з інструментів для інвестицій в Україну поряд з приватизацією.

"На концесію покладаємо великі надії, як і на відновлення державно-приватного партнерства в цілому", – підсумував Наталуха.

Головні дороги України віддадуть у приватні руки: з яких почнуть

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство інфраструктури оголосило конкурс на передачу в концесію двох морських портів – "Ольвія" (м.Миколаїв) і "Херсон".

Більшість Верховної Ради України в середу, 11 вересня, прийняв поправки до закону про приватизацію і ліквідувала Спецкомісію з питань приватизації. Її існування в ВР суперечило Конституції.

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Тема
приватизація держмайна
Особа
Дмитро Наталуха
Місце
Україна
Теги
платні дороги дороги
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