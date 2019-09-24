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24 вересня • оновлено в 18:46
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Глава "Укравтодору" подав заяву про відставку

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Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав заяву про відставку.

Таке рішення він ухвалив у зв'язку із завершенням трирічної каденції на цій посаді, повідомляється на сторінці "Укравтодору" в Facebook.

"Ще кілька тижнів тому у зв'язку із закінченням трирічної каденції, новою пропозицією, яку отримав, і особистими планами я ухвалив рішення про завершення своєї роботи на посаді керівника "Укравтодору", – заявив Новак.

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Славомір Новак

Славомір Новак

facebook.com/Nowak.Slaw

Відзначається, що відповідну заяву він подав прем'єр-міністрові України Олексію Гончаруку.

Новак додав, що готовий допомагати прем'єр-міністрові та наступному керівнику агентства. За його словами, за ці три роки дорожня галузь "була успішно реформована".

Нагадаємо, Новак обіймав посаду голови "Укравтодору" з 2016 року. У 2011-2013 роках він був міністром транспорту і водного господарства Польщі.

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Тема
Дороги в Україні
Особа
Славомир Новак
Місце
Україна
Тег
Укравтодор
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