Глава "Укравтодору" подав заяву про відставку

Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав заяву про відставку.
Таке рішення він ухвалив у зв'язку із завершенням трирічної каденції на цій посаді, повідомляється на сторінці "Укравтодору" в Facebook.
"Ще кілька тижнів тому у зв'язку із закінченням трирічної каденції, новою пропозицією, яку отримав, і особистими планами я ухвалив рішення про завершення своєї роботи на посаді керівника "Укравтодору", – заявив Новак.
Славомір Новак
facebook.com/Nowak.Slaw
Відзначається, що відповідну заяву він подав прем'єр-міністрові України Олексію Гончаруку.
Новак додав, що готовий допомагати прем'єр-міністрові та наступному керівнику агентства. За його словами, за ці три роки дорожня галузь "була успішно реформована".
Нагадаємо, Новак обіймав посаду голови "Укравтодору" з 2016 року. У 2011-2013 роках він був міністром транспорту і водного господарства Польщі.
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