Реально за місяць: глава Мін'юсту зробив гучну заяву про боротьбу з рейдерством

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що проблему рейдерства в Україні реально усунути протягом місяця.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню LB.ua. Однак, за його словами, в будь-якому корпоративному конфлікті одна сторона може називати іншу рейдером і "такі історії завжди будуть існувати".

"Що ми можемо зробити? Зупинити імітацію корпоративного конфлікту, де одна сторона без правових підстав, із підробленими документами захоплює активи іншої. В основному, користуючись "дірками" в системі захисту права власності. Цю ситуацію реально зупинити за один місяць. І ми над цим зараз працюємо", – зазначив він.

Ілюстрація Укрінформ

Команда міністра на цьому етапі активно займається переформатуванням так званої антирейдерської комісії (Комісії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації), її роботи, забезпечуючи прозоре фінансування структури.

"Ми суттєво змінили склад цієї комісії. Якщо не на 100, то на 99%", – додав Малюська.

На питання про те, чи понесе хтось відповідальність за рейдерські дії, які відбувалися протягом останніх п'яти років, міністр відповів ствердно.

"По ідеї відповідальність повинні нести всі: і замовники цих історій, і працівники Мін'юсту, і реєстратори. Питання – в правоохоронні органи", – підкреслив він.

Малюська також анонсував, що найближчим часом відомство опублікує всю інформацію про випадки рейдерства за п'ять років онлайн.

Денис Малюська Слово і Діло

Як писав OBOZREVATEL, за минулий рік новий міністр юстиції Денис Малюська задекларував зарплату в 1,1 млн гривень.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!