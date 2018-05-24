"Газпром" програв суперечку і зобов'язаний змінити тарифи на газ у Європі

Єврокомісія зобов'язала російський "Газпром" забезпечити вільні поставки газу за конкурентними цінами до Центральної та Східної Європи. Ці зобов'язання будуть такими, що юридично зобов'язують "Газпром" у рамках статті 9-го антимонопольного регулювання Євросоюзу.

Про це йдеться у прес-релізі комісії.

Новини Посилання

"Газпром" "наплював" на вимогу УЄФА щодо Києва

"Європейська комісія прийняла рішення про накладення на "Газпром" низки зобов'язань, спрямованих на вирішення проблем конкуренції Комісії та забезпечення вільного потоку газу за конкурентними цінами на газових ринках Центральної та Східної Європи на користь європейських споживачів і підприємств", - повідомила ЄК.

В Єврокомісії зазначили, що якщо російська компанія порушить свої зобов'язання, Єврокомісія може накласти штраф у розмірі 10% глобального обігу компанії.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.UA писав про те, що "Газпром" оголосив про розрив контракту з "Нафтогазом". У січні-березні 2018 року "Газпром" доправив на території Донецької та Луганської областей 1,242 млрд куб. м газу, що на 12% більше, ніж у першому кварталі 2017 роки (1,109 млрд куб. м) і на 24,8% більше, ніж у січні-березні 2016 року (0,995 млрд куб. м). Про це йдеться у звіті російської компанії.