Російський "Газпром" відзвітував про мільярдні збитки: названо причини різкого падіння
Російський "Газпром" у третьому кварталі 2020 року отримав чистий збиток в розмірі 251,3 млрд рублів (близько 3,3 млрд доларів). При цьому за аналогічний період 2019 року прибуток компанії становив 211,79 млрд рублів ($16,5 млрд).
Про це йдеться у фінансовому звіті "Газпрому" за результатами 9 місяців поточного року.
У документі вказано, що на фінансовий результат компанії вплинуло збільшення курсів долара і євро по відношенню до рубля, що призвело до збитків у розмірі понад $ 11 млрд.
Як випливає зі звіту, прибуток "Газпрому" від продажу газу в 2020 році скоротився до $4,8 млрд, тоді як у січні-вересні 2019 року він складав $14,5 млрд.
Виручка від продажів скоротилася на 25% до $64 млрд. Чистий виторг від продажів газу впала на 30% (на $12 млрд), в тому числі в країни Євросоюзу – на 40% (на $ 11,2 млрд).
"Це пояснюється зниженням середніх цін (включаючи акциз і митні збори), виражених в рублях, на 34% і зниженням обсягів продажів газу в натуральному вираженні на 10%, або на 17 млрд куб. метрів. При цьому середні ціни, виражені в доларах США, знизилися на 40%", – пояснюють в "Газпромі". При цьому виручка монополіста від продажу газу всередині Росії за 9 місяців 2020 року скоротилася на 6 %, а від продажу газу в країни СНД – на 20%.
Чистий борг компанії з початку року зріс на 41% або на $19 млрд до 4,5 млрд рублів. У компанії пов’язують це з падінням курсу рубля по відношенню до американського долара і євро.
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