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1 червня • оновлено в 16:48
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/ Ринки та компанії

Газ удвічі подешевшав, а гречка подорожчала: що змінилося в Україні за рік

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За останній рік курс долара в Україні зріс на 51 копійку, мінімальна зарплата – на 550 грн, а мінімальна пенсія – на 141 грн. Водночас літр бензину А-95 подешевшав у середньому на 8,5 грн, газ для населення майже вдвічі, а от кілограм гречки з майже 17 грн здорожчав до 43 грн.

Такою є динаміка показників економіки держави з 20 травня 2019 року по 1 червня 2020 року, йдеться у повідомленні проєкту "Трекер влади".

Зарплати та пенсії

  • Мінімальна заробітна плата: була – 4171 грн, стала – 4723 грн.

  • Мінімальна пенсія: була – 1497 грн, стала – 1638 грн.

  • Прожитковий мінімум: був – 1853 грн, став – 2027 грн.

Що змінилось в Україні за рік

Що змінилось в Україні за рік

"Трекер влади"

Що змінилось в Україні за рік

Що змінилось в Україні за рік

"Трекер влади"

Що змінилось в Україні за рік

Що змінилось в Україні за рік

"Трекер влади"

Комуналка та пальне

  • Газ для громадян (за кубометр): був – 8,25 грн, став – 4 грн.

  • Бензин А-95 (за 1 літр): був – 30,34 грн, став – 21,85 грн.

  • Дизель (за 1 літр): був 29,9 грн, став – 21,29 грн.

Що змінилось в Україні за рік

Що змінилось в Україні за рік

"Трекер влади"

Що змінилось в Україні за рік

Що змінилось в Україні за рік

"Трекер влади"

Що змінилось в Україні за рік

Що змінилось в Україні за рік

"Трекер влади"

Продукти

  • Гречка (за 1 кг): була – 16,88 грн, стала – 42,94 грн.

  • Хліб: був – 13,49 грн, став – 13,24 грн.

  • Картопля (за 1 кг): була – 20.94 грн, стала – 15,95 грн.

Що змінилось в Україні за рік

Що змінилось в Україні за рік

"Трекер влади"

Що змінилось в Україні за рік

Що змінилось в Україні за рік

"Трекер влади"

Що змінилось в Україні за рік

Що змінилось в Україні за рік

"Трекер влади"

Курс валют

Долар: був – 26,36 грн, став – 26,87 грн.

Що змінилось в Україні за рік

Що змінилось в Україні за рік

"Трекер влади"

Також ресурс відстежує інші важливі показники – золотовалютний резерв України, державний борг, рівень інфляції, рівень безробіття. Однак свіжих даних за ними станом на початок червня ще нема.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський рівно рік тому став президентом України. 20 травня 2019 року він виголосив інавгураційну промову, в яку повірили мільйони українців. Через деякий час кожен із нас уже може зробити висновки, де Зеленський сказав правду, а де збрехав.

"Слуги народу" знову взялися за прожитковий мінімум, який ще торік пообіцяли підвищити удвічі. Обіцянку так і не виконали: грошей немає. Тепер же один із головних соціальних стандартів знову пропонують перерахувати.

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Читайте всі новини по темі "Пенсія в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Пенсія в Україні Зарплати в Україні Економіка України: прогнози
Місце
Україна
Теги
ВВП газ зарплата
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Економіка Ринки та компанії

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