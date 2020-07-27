Фармацевтичні інтернет-магазини: на що звернути увагу при виборі ліків

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №3615, який може дозволити реалізовувати лікарські засоби дистанційно на постійній основі.

Небезпека транспортування ліків: без збереження температурного режиму ліки "гинуть".

Аптека на маркетплейсі: хто допоможе обрати безрецептурний препарат онлайн?

У Верховній Раді група депутатів зареєструвала новий законопроєкт №3615, який може надати дозвіл на онлайн-торгівлю лікарськими засобами. Ідея непогана – не всі мають змогу дістатися до аптеки через її віддаленість або якщо не дозволяє стан здоров’я… Та якщо замислитися, інтернет-торгівля ліками має багато підводних каменів.

Автори законопроєкту №3615 у пояснювальній записці наполягають на "особливому значенні дистанційної торгівлі ліками для споживачів, які проживають у невеликих та віддалених населених пунктах, в яких аптеки або відсутні взагалі або представлені невеликою мережею". Але чи вирішить ця ініціатива всі проблеми? Можливо, варто було б налагодити фармгалузь і дозволити відкривати справжні, надійні аптеки там, де вони потрібні, а не прикриватися незрозумілими законопроєктами? Адже є багато питань до реалізації такої ідеї, контролю та вимог. Ми ж все ще за комфорт та безпеку громадян, чи як?

Суттєва технічна складова

В першу чергу, незрозуміло, чи зможуть фармацевтичні інтернет-магазини "дотягнути" до справжніх аптек з технічної точки зору. Ліки – дуже примхливий товар. Більшість препаратів має чіткий температурний режим, який порушувати не можна. Реальні фармзаклади мають спеціальне обладнання, яке дозволяє дотримуватися цих норм у кожному окремому випадку. А чи зможуть склади нефахових онлайн-магазинів забезпечити таке зберігання?

"У разі потреби ми завжди попереджаємо покупців – зберігайте у холодильнику! Відхилення від норми навіть на два градуси повністю "вбиває" ті чи інші ліки. Тобто ви сплатите гроші за дієвий препарат, а натомість отримаєте "пустушку" або навіть отруту! За умови неякісного зберігання чи транспортування хімічний склад препаратів може змінитися та точно не в хороший бік", – пояснює Ніна Валентинівна, фармацевт з 25-річним стажем.

Якщо у межах законопроєкту доставкою лікарських засобів займатимуться чинні аптеки чи фарммережі, то можна не сумніватися – там знають, що і як треба зберігати та перевозити. Але якщо до справи долучаться неспеціалізовані торгаші, які орендують кілька гаражів під склади та втішатимуться своїй винахідливості? Без знання тонкощів справи вони нам такого напродають!

Наразі є декілька онлайн-майданчиків, які вже спробували реалізувати лікарські засоби, наприклад, liki24.com. Судячи з відгуків у соцмережах, замовлені препарати доставлялися поштою. У звичайних пакунках для посилок. Скажіть, що ж буде з маззю, яку треба зберігати при температурі не більш 12°C, якщо вона декілька годин проїде у фурі під палючим сонцем? Чи з розчином для ін’єкцій або для щеплення? Жах…

Сам собі фармацевт?

Ще одне побоювання полягає у тому, що наші громадяни часто самі собі призначають безрецептурні препарати та купляють їх в аптеці. Це зважаючи на те, що серед таких препаратів є багато ліків зі складними механізмами дії, котрі треба приймати з великою обережністю. Провізори про це попередять та пояснять правила прийому або підберуть менш суперечливий препарат. Коли клієнт замовляє "оці таблетки, отой сиропчик та ще розчин для ін’єкцій", провізори напоготові надати консультацію та пораду. Пояснити, чому ті чи інші препарати не можна комбінувати, які вони мають протипоказання тощо. За умови збереження такого фармацевтичного піклування при онлайн-замовленні, можна не хвилюватися за населення України.

Спеціалісти по 5-7 років навчаються у вишах, щоб опанувати складну науку фармацевтики та надавати допомогу клієнтам. До них можна й треба прислухатися! Покупка офлайн чи онлайн має бути під пильним наглядом фахівця! Ми ж не ремонтуємо телефон самотужки, не ставимо собі пломбу, не ремонтуємо двигун, не маючи здібностей. Та чи готові "ремонтувати" організм самопризначеними ліками, не отримавши жодної поради від тямущої людини? Чи готові купити ліки на сумнівному маркетплейсі, де продавець раніше займався телефонами, а тепер вирішив ще й фармацевтичні товари взяти до обороту? Та чи готові ми віддавати кровні грошики за лікарські засоби, які подорожували країною у картонних коробках?

Чи варте цього наше здоров’я? А, може, воно все ж таки варте більшого? На нашу думку, вихід в тому, щоб купувати ліки на офіційних сайтах аптек. Дипломовані фармацевти знають, як доставити товар так, щоб зберегти властивості препаратів та не завдавати шкоди здоров’ю покупця.