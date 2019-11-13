Головна Новини
13 листопада • оновлено в 13:39
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Facebook запустить сервіс онлайн-платежів Pay: як це працює

930
Читати матеріал російською

Facebook анонсувала запуск власного електронного сервісу Facebook Pay, який дозволить здійснювати безпечні покупки в інтернеті.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Спочатку платіжна система буде доступна тільки жителям США, але надалі компанія планує запустити її по всьому світу.

Офіс компанії Facebook

Офіс компанії Facebook

Новини
Злякалися Facebook? В Євросоюзі задумалися над створенням своєї криптовалюти

"Сьогодні ми представляємо Facebook Pay, який надасть користувачам зручний, безпечний і надійний спосіб оплати через Facebook, Messenger, Instagram і WhatsApp", – йдеться у повідомленні.

У Facebook зазначили, що користувачі вже зараз використовують програми компанії, щоб відправляти гроші або робити покупки. Новий сервіс дозволить спростити процедуру і убезпечити свої платіжні реквізити, бо всі дані зберігатимуться у Facebook Pay.

Додаток також оснастили функцією перегляду історії платежів, управлінням способами оплати і підтримкою клієнтів у режимі реального часу. Facebook Pay почне працювати цього тижня і буде доступний у Facebook і Messenger.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як команда месенджера Telegram повідомила інвесторам про намір випустити першу партію власної криптовалюти Gram.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Платіжні системи" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Платіжні системи електронні платежі
Місце
США
Тег
Facebook
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги