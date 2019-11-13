Facebook запустить сервіс онлайн-платежів Pay: як це працює

Facebook анонсувала запуск власного електронного сервісу Facebook Pay, який дозволить здійснювати безпечні покупки в інтернеті.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Спочатку платіжна система буде доступна тільки жителям США, але надалі компанія планує запустити її по всьому світу.

Офіс компанії Facebook

"Сьогодні ми представляємо Facebook Pay, який надасть користувачам зручний, безпечний і надійний спосіб оплати через Facebook, Messenger, Instagram і WhatsApp", – йдеться у повідомленні.

У Facebook зазначили, що користувачі вже зараз використовують програми компанії, щоб відправляти гроші або робити покупки. Новий сервіс дозволить спростити процедуру і убезпечити свої платіжні реквізити, бо всі дані зберігатимуться у Facebook Pay.

Додаток також оснастили функцією перегляду історії платежів, управлінням способами оплати і підтримкою клієнтів у режимі реального часу. Facebook Pay почне працювати цього тижня і буде доступний у Facebook і Messenger.

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