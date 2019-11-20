Німеччина несподівано змінила позицію щодо "Північного потоку-2": за що тепер виступають

Влада Німеччини вимагає, щоб транзит газу через Україну тривав навіть після запуску "Північного потоку-2".

Про це заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає "Інтерфакс-Україна". "Для уряду ФРН зрозуміло: з "Північним потоком-2" газовий транзит через Україну має зберігатися", – запевнив він.

"Північний потік-2" – це комерційний проєкт, у якого є політична складова", – нагадав Зайберт позицію уряду.

Німеччина висловилася щодо транзиту через Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!