Німеччина несподівано змінила позицію щодо "Північного потоку-2": за що тепер виступають

Влада Німеччини вимагає, щоб транзит газу через Україну тривав навіть після запуску "Північного потоку-2".
Про це заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає "Інтерфакс-Україна". "Для уряду ФРН зрозуміло: з "Північним потоком-2" газовий транзит через Україну має зберігатися", – запевнив він.
"Північний потік-2" – це комерційний проєкт, у якого є політична складова", – нагадав Зайберт позицію уряду.
Німеччина висловилася щодо транзиту через Україну
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива із 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.
Європейська комісія відмовилася коментувати заяву міністра енергетики України Олексія Оржеля про готовність припинити транзит російського газу.
Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну матиме негативні наслідки для української промисловості та рядових споживачів.
Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту щодо транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.
Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує винятково російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.
"Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $3 млрд у суді проти "Газпрому" заради знижки при купівлі газу в Росії.
Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.
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