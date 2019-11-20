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20 листопада • оновлено в 14:51
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Німеччина несподівано змінила позицію щодо "Північного потоку-2": за що тепер виступають

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Влада Німеччини вимагає, щоб транзит газу через Україну тривав навіть після запуску "Північного потоку-2".

Про це заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає "Інтерфакс-Україна". "Для уряду ФРН зрозуміло: з "Північним потоком-2" газовий транзит через Україну має зберігатися", – запевнив він.

"Північний потік-2" – це комерційний проєкт, у якого є політична складова", – нагадав Зайберт позицію уряду.

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Німеччина висловилася щодо транзиту через Україну

Німеччина висловилася щодо транзиту через Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива із 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

  • Європейська комісія відмовилася коментувати заяву міністра енергетики України Олексія Оржеля про готовність припинити транзит російського газу.

  • Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну матиме негативні наслідки для української промисловості та рядових споживачів.

  • Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту щодо транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

  • Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

  • Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує винятково російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

  • "Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $3 млрд у суді проти "Газпрому" заради знижки при купівлі газу в Росії.

  • Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

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Автор
Андрій Довгань Андрій Довгань
Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Німеччина
Теги
транзит газу Північний потік - 2
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Надо смотреть правде в глаза: транзита не будет. И для Украины это ведь хорошо - остаточно порвёт с немытой Россией.
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2
1
Карпов Стас
Карпов Стас
70-100 млрд кубометров или 10-30 - все равно сохранится. Пока СП-3 не построят и ещё 2 нитки Турецкого потока. Это ещё 80 млрд кубометров в год
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1
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Германия всегда придерживалась такого мнения. Зачем выдумывать новости?
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