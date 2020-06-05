Тютюновий бізнес "слуги" Холодова досі не перевірили: ЗМІ повідомили про фальшиві чеки

У податковій за пів року не дали відповіді, чи перевіряли тютюнові кіоски, у яких видавали чеки з ознаками підробки

У Державній податковій службі за пів року не відповіли, чи перевіряли вони тютюнові кіоски в Києві, у яких продавали цигарки за чеками з ознаками підробки.

Йдеться про кіоски, що пов'язані з народним депутатом від "Слуги народу" Андрієм Холодовим, повідомив сайт "Радіо Свобода".

Кіоски, які пов'язують із Холодовим

Зокрема, журналісти виявили, що компанії "Віктрум" та "Інтертабако", які продавали цигарки в кіосках, пов'язаних із родиною Андрія Холодова, не використовували касові апарати. А чеки, видані на продукцію, не відображаються на сайті ДФС у системі "Пошук фіскального чека".

"Зовні чеки з цих тютюнових кіосків майже неможливо відрізнити від чеків із інших місць. Навіть номер касового апарата є. Але це лише означає, що він, найімовірніше, знятий із обліку фіскалів. А отже, гроші, отримані від таких продажів, можуть проходити поза касою – що є, найімовірніше, порушенням закону", – зазначали автори розслідування.

Із проханнями перевірити ці чеки на справжність журналісти звернулися до Головного управління ДФС у Києві в листопаді 2019 року, але податківці не відповіли по суті, лише попросили більше часу на підготовку.

Холодов продовжує заперечувати, що має якісь інтереси у торгівлі тютюновими виробами. Втім, журналістам вдалося знайти документальні підтвердження цього зв’язку.

"Родина депутата Холодова має стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок – від оптової закупівлі у виробників (через фірму "Сіті Трейдінг Компані"), розповсюдження цих партій у кіоски (власник кіосків – "Київ Маркет Солюшн"), роздрібного продажу в цих кіосках через дві фірми ("Віктрум" та "Інтертабако")", – йшлося в розслідуванні.

Пізніше в коментарі журналістам депутат повідомив, що кіпрська компанія REINEWEG LTD, на яку заведена мережа столичних кіосків, була продана "іншому власнику" ще 2018-го, проте на прямі запитання, кому він продав цей бізнес, Холодов не відповів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що відомо про №22 "Слуги народу":

Холодов відомий як "король тютюнових кіосків" . За даними джерел, "там цілковитий набір: ліві чеки, ухилення від податків". Журналісти стверджують, що член "Слуги народу" причетний до рейдерського захоплення заводу "Ефкон-вікна" 2012 року. Це підприємство виробляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції з металу. Бізнес-партнерка Холодова – Леся Василівна Васильченко – є власницею ТОВ "Тютюн Індастріал ЛТД". Разом із Шаховською вони володіють ТОВ "Апартмент Білдінг ЛТД".

Холодов тісно пов'язаний із кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Його дітей хрестила дружина Медведчука Оксана Марченко.

Холодов має подвійне громадянство . Таку інформацію про нього та ще трьох членів "Слуги народу" із посиланням на журналістів і громадських діячів надала Центральна виборча комісія. "Це політична відповідальність партії", – заявив заступник глави ЦВК Євген Радченко.

За даними "Страни", Холодов є бізнес-партнером народного депутата від "Волі народу" та керівника будівельної корпорації "Укрбуд", скандального київського забудовника Максима Микитася, якого викрили у змові з одіозним російсько-українським олігархом Павлом Фуксом.

Холодов уже тривалий час не проживає на території України . Журналісти звернулися до Державної прикордонної служби з проханням роз'яснити, чи перебував він за кордоном більш ніж 180 днів за рік або ж довше трьох місяців поспіль. Однак станом на 8 липня відповідь від них не надійшла.

Проти мережі тютюнових кіосків "Т-кіоск", що має стосунок до нардепа від "Слуги народу Андрія Холодова, відкривалося кримінальне провадження за несплату податків.

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