Допомагає Кремль? Фукс і Хомутиннік намагаються захопити газові родовища в Україні

Російський олігарх Павло Фукс після втечі соратників команди Януковича переїхав в Україну і з легкістю придбав їхні енергетичні активи.

Тут він, користуючись зв'язками і корупційними схемами, зміг відновити роботу підприємств і примножити їхній капітал.

Водночас "газовий" партнер Фукса – нардеп Віталій Хомутиннік не посоромився поєднувати роботу в парламенті й побудову газової імперії. Свій старт на газовому ринку обидва могли отримати за допомогою Росії. Кремль руками олігархів може поставити хрест на енергетичній незалежності України.

OBOZREVATEL розібрався, як олігарх намагається захопити газовий ринок України.

Фукс отримав бізнес від соратника Януковича, а Хомутинніку пощастило з партнером

Присвоїв активи команди президента-втікача. Після втечі Януковича і його соратників більшість їхніх активів виявилися проблемними. Яскравий приклад – "Укранафтобуріння". Разом із нардепом від "Відродження" та своїм партнером Віталієм Хомутинніком Фуксу дісталася одна з найбільших газових компаній країни. До 2009 року її основним акціонером був колишній міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський. У 2012-му 45% акцій передали прокладкам – Ariana Business і Ares Systems. Компанії нібито представляли інтереси "сім'ї" Януковича.

А вже в 2016-му новоспечений олігарх Павло Фукс разом зі своїм партнером заволоділи активами. Ares Systems дісталася Хомутинніку, а Ariana Business – Фуксу.

Ще один актив – East Europe Petroleum. Її створив колишній міністр екології та природних ресурсів Едуард Ставицький. У 2014-му їхні ліцензії на розроблення родовищ заморозили.

Міністр, ймовірно, користуючись своїм службовим становищем створив неймовірно успішну компанію, яка отримала низку дозволів. Але, втративши владу, фірма виявилася проблемною. Так тривало до тих пір, поки на горизонті не з'явився російський олігарх Павло Фукс.

Павло Фукс

Компанія на той момент мала 19 ліцензій на видобуток газу. Фуксу вдалося за короткий термін повернути спецдозволи. Крім того, 16 із 19 відновили в один день – 22 серпня 2017 року. Після цього East Europe Petroleum отримала ще ліцензії на видобуток газу в Полтавській області. Влітку 2018 року Полтавська облрада розширила ліцензії Фукса без будь-яких конкурсів. Водночас державна компанія "Укргазвидобування", всупереч усім спробам, отримати дозволи не змогла.

Ставицький позбувся проблемної компанії з великою знижкою. І купити їх міг тільки той, у кого є можливість "вирішити" всі проблеми. А для цього потрібно мати вплив і можливість втілювати в життя тіньові схеми.

Проте й на цьому привласнення газових активів не закінчилося. В руки Фукса від команди Януковича потрапила компанія "Девон". Запаси газу в Полтавській області, які отримав олігарх, оцінюються у 8 млрд куб. м. За ринковою ціною це приблизно $2 млрд. Загалом у власності Фукса і Хомутинніка опинилося запасів газу на $5,9 млрд!

East Europe Petroleum на 67% належала кіпрському офшору, за яким стоїть Фукс, і 33% – державної компанії "Надра України". Спочатку участь держави допомагала Ставицькому отримати ліцензії на спеціальних умовах. Але зараз, коли компанія опинилася під контролем Фукса, розширила ліцензії і отримала ласий шматок ринку, від держчастки вирішили позбутися.

"Надра України" в кінці минулого року вийшли з компанії і передали свою частку "Авант Трейд Лімітед". Засновник зазначеної компанії – Мартиненко Марія Володимирівна. Вона раніше називала себе директором тієї ж East Europe Petroleum. Так, усі 100% акцій виявилися в руках російського олігарха Павла Фукса. Активи компанії оцінюються у 160 млн грн. А реальна вартість, з урахуванням ліцензій на родовища, може бути в десятки разів вищою. На офіційний запит "Надра України" відповіли OBOZREVATEL, що умови угоди розголошувати не будуть.

Допомогли зв'язки з Росією

У Павла Фукса є нагорода від Путіна, в ЗМІ його пов'язують із ФСБ РФ. Довгий час він будував свій бізнес у державі-агресора, і там також брав участь у різних схемах, про що вже писав OBOZREVATEL.

Зв'язки з Кремлем допомогли Фуксу роздобути активи чиновників Януковича. Тепер його руками росіяни фактично намагаються поставити хрест на енергетичній незалежності України. Родовища, які могли б використовувати для зростання газовидобування, що дозволило б відмовитися від частини імпорту, потрапили в руки олігарха з РФ.

Вже зараз він володіє:

ДК "Укрнафтобуріння" (видобуває понад 530 млн куб. м на рік)

"ДВ нафтогазовидобувна компанія"

ПрАТ "Девон"

East Europe Petroleum

Газовий бізнес пов'язаного з Кремлем олігарха за різними оцінками сумарно може становити до 20% всього приватного газовидобування в Україні. Руками Фукса Росія де-факто продовжує гібридну війну, захоплюючи ринок блакитного палива. Про те, що Павло Фукс може здійснювати свої афери в Україні під контролем Кремля, також заявили журналісти Al Jazeera.

OBOZREVATEL звертається до правоохоронних органів та до Антимонопольного комітету з проханням розібратися, як олігарх із Росії всього за декілька років відхопив частину газового ринку України і у який спосіб він отримав активи корупціонерів-втікачів.

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

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