Домовилися особисто з Путіним: у "Нафтогазі" розповіли, чому "пробачили" Росії $12,5 млрд

Україна могла б виграти в судах частину грошей за "газовими позовами" до Росії на $12,5 млрд, але тоді б гарантовано не отримала контракт щодо транзиту газу на 5 років.

Про це заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю "Главкому". За його словами, в Кремлі до останнього не вірили, що претензії до "Газпрому" небезпідставні. Тому керівництву "Нафтогазу" навіть довелося зустрічатися через це з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Коли говорили про ці позови, до них спершу ставилися несерйозно. Але ми потім довели всім обґрунтованість, мені навіть довелося пояснювати їхню сутність Путіну в Парижі. Можливо, ми б не виграли всі заявлені суми, але принаймні частково ці вимоги були б задоволені – за умови, якби не було транзиту газу з 2020 року", – сказав Вітренко.

За його словами, транзит газу, який отримала Україна, свідчить, що "Нафтогаз" показав "Газпрому" реальну загрозу своїх претензій. У російській компанії розуміли, що без транзиту доведеться платити Україні за рішеннями судів мільярди доларів. У такій ситуації їм було вигідніше укласти новий контракт, платити за транзит і заробляти на продажі газу в Європу.

"Я не буду сперечатися, що наші позови обґрунтовані. Але, з іншого боку, я не можу стверджувати, що ми стовідсотково виграли б всі $12,5 млрд, які ми заявили в Стокгольмському арбітражі. За нашим власним досвідом, це нормальна тактика, коли ви позиваєтесь на максимальну суму, але потім суд присуджує вам менше, ніж ви хотіли", – пояснив Вітренко.

Глава "Нафтогазу" додав, що для України транзит – це ще й питання безпеки, що стримує РФ від широкомасштабної військової агресії.

Переговори щодо газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав із українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу.

Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

Водночас віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" проти відмови від подальших претензій.

"Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал