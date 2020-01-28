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28 січня • оновлено в 12:33
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/ Ринки та компанії

Домовилися особисто з Путіним: у "Нафтогазі" розповіли, чому "пробачили" Росії $12,5 млрд

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Україна могла б виграти в судах частину грошей за "газовими позовами" до Росії на $12,5 млрд, але тоді б гарантовано не отримала контракт щодо транзиту газу на 5 років.

Про це заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю "Главкому". За його словами, в Кремлі до останнього не вірили, що претензії до "Газпрому" небезпідставні. Тому керівництву "Нафтогазу" навіть довелося зустрічатися через це з президентом РФ Володимиром Путіним.

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"Коли говорили про ці позови, до них спершу ставилися несерйозно. Але ми потім довели всім обґрунтованість, мені навіть довелося пояснювати їхню сутність Путіну в Парижі. Можливо, ми б не виграли всі заявлені суми, але принаймні частково ці вимоги були б задоволені – за умови, якби не було транзиту газу з 2020 року", – сказав Вітренко.

За його словами, транзит газу, який отримала Україна, свідчить, що "Нафтогаз" показав "Газпрому" реальну загрозу своїх претензій. У російській компанії розуміли, що без транзиту доведеться платити Україні за рішеннями судів мільярди доларів. У такій ситуації їм було вигідніше укласти новий контракт, платити за транзит і заробляти на продажі газу в Європу.

"Я не буду сперечатися, що наші позови обґрунтовані. Але, з іншого боку, я не можу стверджувати, що ми стовідсотково виграли б всі $12,5 млрд, які ми заявили в Стокгольмському арбітражі. За нашим власним досвідом, це нормальна тактика, коли ви позиваєтесь на максимальну суму, але потім суд присуджує вам менше, ніж ви хотіли", – пояснив Вітренко.

Глава "Нафтогазу" додав, що для України транзит – це ще й питання безпеки, що стримує РФ від широкомасштабної військової агресії.

Переговори щодо газу

Переговори щодо газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав із українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу.

  • Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

  • Водночас віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" проти відмови від подальших претензій.

  • "Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Поставки газу в Україну Стокгольмське рішення по газу
Особи
Юрій Вітренко Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
транзит газу НАК "Нафтогаз" Газпром
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Неужели бы суды в Европе согласились признать "Газпром" монополистом украинской трубы и затем штрафовать за отказ от поставки газа на 100% по этой трубе.
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Пети Moщи
Пети Moщи
Очень великодушно, простили)))
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