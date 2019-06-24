Долар упав до психологічної позначки: скільки коштує валюта в Україні

В Україні курс долара 24 червня в банківських установах становив 26,06 грн/$, так, за минулі 7 днів вартість валюти знизилася на 50 коп./$.

Про це йдеться в даних фінансових установ. Водночас довідковий курс долара НБУ – 26,2 грн/$. Євро продається за 29,7 грн. Його вартість в Україні прив'язана до світових котирувань долар/євро і цін на американську валюту в країні.

Fitch Ratings спрогнозувало середньорічний курс національної валюти України на рівні 28,86 грн/$

Зазначимо, що за прогнозами аналітиків вже до кінця червня долар опуститься до 26 грн/$. Причин для такої ситуації декілька, але головна – сезонні фактори. Аграрії заробляють високі експортні виручки, потім продають їх на внутрішньому ринку. В результаті підвищується пропозиція валюти. А чим більше доларів продають, тим дешевше він коштує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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