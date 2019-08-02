Долар поб'є новий рекорд: аналітик розповів, чого чекати українцям в серпні

В Україні курс долара в серпні може пробити нову позначку в 25 грн/$ (до 24,75 грн/$). Навіть при найгіршому сценарії валюта не підніметься в ціні вище 25,75 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив керівник аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "Курс гривні в серпні буде коливатися в діапазоні 24,75 – 25,75 грн/$. Найближчий рівень для подальшого зміцнення – 24,70 грн/$, який є мінімальним з 2016 року", – прогнозує аналітик.

Чому дешевшає долар:

пройшли вибори: ключові гравці фінансових ринків виявляють оптимізм щодо України;

іноземці активно купують українські цінні папери (одна з причин – високі ставки за облігаціями внутрішньої держпозики);

сезонні фактори: активність аграрного експорту, високі ціни на українську продукцію на світових ринках.

Курс долара в Україні

"Політичні ризики, які обмежували активність частини іноземних інвесторів і МВФ, повністю відходять на задній план. На сьогодні немає загрози для формування коаліції і нового уряду, а також впровадження реформ. Ймовірно, після призначення уряду, переговори з МВФ будуть відновлені, і вже в цього року Україна зможе отримати наступний транш кредиту за програмою stand by", – пояснює Шевчишин.

З іншого боку, як тільки зміниться кон'юнктура для інвесторів, які заходять в Україну з "гарячим" капіталом, вони почнуть виходити з ринку. Крім того, серпень – це місяць зміни сезонного тренду на зміцнення, і в середньому гривні в цей період девальвує на 2,5%. Це пов'язано із закупівлями енергоресурсів і активізацією імпортерів перед новим сезоном ділової активності, розрахунками аграріїв за кредитними зобов'язаннями.

"У бюджеті на 2019 рік закладено курс на рівні 29,4 грн/$ і до нього прив'язані бюджетні надходження і витрати. Якщо курс знаходиться нижче цього рівня, бюджет недоотримує кошти, і їх недолік фінансується за рахунок облігацій, що розширює державний борг", – відзначає Шевчишин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 31 липня, міністр фінансів Оксана Маркарова розкритикувала НБУ за те, що він не робить достатньо зусиль для стримування зміцнення курсу гривні.

В Україні гривня 31 липня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$. Це трапилося вперше за три роки.

В Україні в 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (в грудні — 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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