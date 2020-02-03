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3 лютого • оновлено в 10:06
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В Україні оголосили війну підробленому алкоголю: що з цього вийшло

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Бюджет України після початку боротьби з тіньовим ринком алкоголю в листопаді і грудні 2019 року отримав додатково близько 400 млн гривень акцизного податку.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у своєму Telegram-каналі. Він опублікував графік надходжень, повідомивши, що в 2018 році казна отримувала грошей стабільно більше, ніж у 2019 році. Але за останні два місяці стався різкий стрибок.

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Доходи від продажу алкоголю

Доходи від продажу алкоголю

"Що призвело до цього стрибка? Відразу кілька факторів. В "Укрспирті", який зараз готується до демонополізації, з'явилося нове керівництво (Сергій Блескун). Відбувається кадрове оновлення в податковій міліції та інших силових органах. Ми почали взаємодіяти з бізнесом по відпрацюванню нелегальних учасників (цікаво, що всі назви і адреси завжди були добре відомі)", – написав Дубілет.

Міністр додав: у 2020 році детінізація ринку повинна продовжитися. Зокрема, має завершитися "перезавантаження" ключових органів, які відповідають за законне виробництво і продаж алкоголю. Також на виробництві спирту будуть застосовуватися лічильники, а при продажу – електронні акцизні марки.

Продаж алкоголю

Продаж алкоголю

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  • Як працює в Україні ринок контрафактного спирту.

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  • В Україні для продажу алкогольних напоїв запустять "електронну акцизну марку". Її не можна буде підробити, що принесе в бюджет більше податків і захистить покупців від фальсифікату.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Контрабанда в Україні отруєння алкоголем
Особа
Дмитро Дубілет
Місце
Україна
Теги
бюджет Укрспирт алкоголь
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